Alexis Sánchez se sincera y da a conocer el principal motivo por el que volvió a Udinese

El delantero chileno Alexis Sánchez busca por todos los medios recuperar el nivel que lo llevó a destacar en el fútbol europeo y tras una serie de lesiones poco a poco busca tener mayor protagonismo en el Udinese, elenco dónde llegó esta temporada tras su salida del Inter de Milán.

Durante los últimos meses el tocopillano ha sufrido con las lesiones, lo que le han restado continuidad en el primer equipo del conjunto de Friuli, el que ha tenido una irregular temporada en la Serie A, en la que se encuentra en la medianía de la tabla de posiciones y lejos de los puestos de clasificación para las competencias internacionales de la próxima temporada.

Alexis abre su corazón en Italia y habla de su vuelta a Udinese

Alexis Sánchez dio una entrevista con el canal oficial en Youtube de la Serie A italiana en dónde repasó su carrera y en la que dio a conocer su principal motivo por el que volvió a vestir la camiseta del Udinese, el club que lo recibió en Italia tras su paso por River Plate.

"Me llamaron varios clubes, pero el amor que siento por este club no se puede explicar en el sentido futbolístico y de familia, así es que espero hacer lo que me gusta hacer en el campo de juego. Es muy lindo volver, he tenido una carrera larga y espero volver a jugar al fútbol que es lo que me gusta", comentó.

A la hora de hacer un balance de lo que ha sido su carrera, el tocopillano indicó que el fútbol es su vida y que, pese al paso de los años, sigue siendo aquel niño que soñaba con jugar a la pelota en las calles de su ciudad natal.

"Soy un jugador que le apasiona el fútbol desde que tenía cinco años y lo sigue amando. Ha sido mi primer amor, y creo que va a durar para siempre", dijo el seleccionado nacional.

"Creo que soy la misma persona, quizás ahora con más experiencia, pero sigo siendo ese niño que ama el fútbol", añadió el tocopillano.

Alexis habló de su dura infancia y de lo feliz que estuvo cuando recibió sus primeros zapatos de fútbol. "No tenía para comprar zapatos, estamos hablando de 20, 30 años atrás y mi mamá fue a hablar con el alcalde y él llegó yo estando en mi casa, y me regaló un par de zapatos, y era el niño más feliz del mundo, me los puse enseguida y me puse a jugar en el cemento", narró entre risas.