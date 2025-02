Entrenador de Udinese aclaró el rol de Alexis Sánchez en el equipo

El retorno de Alexis Sánchez a Udinese no ha sido sencillo. Maravilla concretó su regreso al fútbol italiano en agosto del año pasado, sin embargo, no ha jugado lo que le gustaría producto de una larga lesión.

El máximo goleador de la selección chilena estuvo 173 días alejado de las canchas y con la camiseta de Udinese ha disputado apenas 6 partidos en lo que va de temporada, en los cuales no ha podido marcar ni asistir.

Entrenador de Udinese aclara el rol de Sánchez

A su equipo tampoco le ha ido como esperaba y recién la fecha pasada lograron poner fin a una seguidilla de cinco partidos sin conocer de triunfos en la Serie A. Este domingo el elenco que marcha décimo en el torneo se medirá a Udinese y en la antesala del partido, el entrenador Kosta Runjaic tuvo palabras para el chileno.

“Sánchez está mejorando después de comenzar la temporada con una lesión que le hizo perderse la primera mitad de la temporada”, comenzó diciendo sobre el tocopillano.

“Tiene mucha experiencia, pero necesita minutos para demostrar sus cualidades. Necesita estar más involucrado cuando tenemos el balón, no puede trabajar solo en la fase defensiva”, apuntó el DT.

Alexis no tiene un lugar asegurado en Udinese

Por otra parte, el técnico señaló que “tenemos que trabajar bien juntos para inquietar al rival cuando no tenga la posesión, tendremos que hacerlo contra Nápoles porque no tendremos el balón a menudo. Sánchez puede hacer estas cosas, pero no es su estilo de juego. Tenemos que ser pacientes, pero tenemos otros buenos jugadores que pueden hacer una mejor contribución en determinadas situaciones”.

“Sánchez está entrenando bien y es un líder de este equipo, pero es un miembro del equipo como los demás y no le puedo dar un status particular, él lo sabe bien desde el principio y lo entiende. Para nosotros es importante que dé las señales adecuadas incluso cuando no esté jugando y que transfiera su experiencia a sus compañeros, algo que no se puede hacer solo jugando”, añadió.

Por último, el DT apuntó que “es importante que actúe como líder y dé un buen ejemplo. Hablamos mucho con él, es consciente de su papel en el equipo y sabe que todavía puede mejorar, pero todos tenemos que mejorar y superar nuestros límites contra el Nápoles”, cerró.