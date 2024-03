Marco Materazzi: Quizás Alexis no está en su mejor versión, pero tampoco debe bajar a un segundo nivel

El histórico futbolista italiano Marco Materazzi es una voz autorizada si de hablar de Inter de Milán se refiere, y por ello es que tuvo palabras para evaluar el presente de Alexis Sánchez ante el poco protagonismo que ha tenido el chileno desde su regreso al elenco lombardo.

En medio de la participación que tuvo en el partido de leyendas "Expo Wellfest" en el Estadio Nacional, el campeón del mundo con Italia analizó el irregular momento de "AS7" en la escuadra negriazul.

"Probablemente no sea la mejor versión de Alexis, pero ya no tiene 25 años, como cuando estaba, no sé, en el Udinese o en el Arsenal. Si se siente con confianza, puede dar el máximo", comentó el otrora zaguero en diálogo con La Tercera.

"Está en un club importante, que el año pasado llegó a la final de la Champions, que este año va a ganar la liga tranquilamente. Está con (Marcus) Thuram, que ahora está muy bien. Lautaro (Martínez) que marca goles en cada partido. No es simple. Cuando eres futbolista, quieres jugar todos los partidos", reflexionó sobre lo mismo.

De igual manera, Materazzi apuntó que: "Puede ser que ahora no esté muy feliz, pero está en el Inter. Es mejor estar en el Inter que en un equipo de segundo nivel. Alexis no puede estar en un segundo nivel".

"¿A dónde iría? ¿Al Udinese? Se fue al Marsella, salió del Inter y el equipo ganó la Supercopa y el Scudetto. Creo que Arturo Vidal no ha estado muy claro en estos días", sentenció sobre el tema y los recientes dichos del "Rey" sobre que Alexis debía cambiar de club para tener mayor continuidad.