Arturo Vidal encaró a Beausejour en vivo tras goleada de La Roja ante Venezuela

Una vez sonó el pitazo final el triunfo de Chile ante Venezuela se confirmó y uno de los primeros en hablar fue Arturo Vidal, quien encaró a Jean Beasejour en vivo por televisión.

El volante de La Roja aprovechó el vuelo de la goleada a favor para repasar a su excompañero en la selección chilena, a lo que Bose reaccionó.

Vidal encaró a Beausejour tras el triunfo de Chile

"Ellos saben, ojalá no sean tan duros, ellos estuvieron acá. Claramente cuando los resultados no salen, hay que aguantar y los jóvenes son los que más sufren. Ellos que estuvieron acá podrían dar más consejos y no atacar tanto, porque los jóvenes sufren. La Selección no es Brasil ni Argentina. Acá hay que lucharla porque o sino no se clasifica", fue parte de lo que expuso Vidal al micrófono de ESPN.

Y ante sus dichos, su excompañero en el combinado nacional reaccionó inmediatamente, evidentemente molesto.

Se armó polémica entre Vidal y Beausejour porque el King insinuó críticas de los que ahora trabajan como periodista. La respuesta de Bose fue letal... pic.twitter.com/M55Ee9VqPM — Cruzado Caballero 🤍💙🇨🇱 (@lvaroRu93815340) November 20, 2024

La respuesta de Beausejour a Vidal fue inmediata

Y ante la polémica, Beausejour salió al paso en la transmisión posterior al encuento, desmarcándose del emplazamiento que le lanzó el King.

"Yo me siento interpelado, pero me gusta separar los roles. En mi caso, yo no tengo nada que hacer en Pinto Durán, estoy desde otra posición. Estoy en otra posición y la asumo con profesionalismo, con mucho respeto y entendiendo que en algún momento fui jugador de fútbol. Por eso nunca he sido drástico ni definitivo en mis sentencias. Si hay alguien que en el último tiempo fue drástico, definitivo y rayó en la falta de respeto fue Arturo. Ese poncho a mi no cabe de ninguna forma", cerró.