Mientras se recupera de una lesión muscular sufrida en la victoria de Colo Colo sobre Unión Española del pasado fin de semana, Arturo Vidal ocupó sus ratos libres para realizar una nueva transmisión en su canal de Twitch, dónde volvió a compartir con sus seguidores, comentando la actualidad del fútbol nacional.

Uno de los temas que tocaron los fanáticos en sus consultas fue la posible llegada de Mauricio Isla a Colo Colo, posible fichaje que se ha dilatado por semanas y que este domingo tuvo un nuevo capítulo con las declaraciones de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien detalló las complicaciones para fichar al lateral y la reacción del jugador para desmentir al dirigente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Arturo Vidal se molestó ante la insistente pregunta por eventual refuerzo de Colo Colo

En medio de su transmisión de su canal de Twitch, Vidal fue consultado insistentemente por la eventual llegada de Mauricio Isla al Cacique, algo que no puso muy contento al King, quien respondió en medio de una partida en Warzone.

“Ya loco no me pregunten más por el Huaso, me tienen aburrido. No quiero saber más de nadie”, expresó en la plataforma de streaming.

Luego, cuando los hinchas del Cacique insistieron por los fichajes y respondió aún más cortante.

“A Colo Colo no le falta nadie, solo le falta jugar bien. ¿Saben que falta? Ganar la segunda (Copa Libertadores), nada más”, cerró molesto con el tema.