“Me dejó enfermo”: Vidal reveló su gran dolor de cabeza en el Colo Colo vs Racing

Colo Colo empató 1-1 con Racing en el estadio Monumental en una aciaga noche de Copa Libertadores 2025, ya que con este resultado queda con obligaciones de sacar puntos a Argentina y Brasil (frente a Fortaleza) para seguir vivo en el torneo.

Uno de los factores que afectó al Cacique en este duelo fue un irregular nivel de su gran estrella Arturo Vidal, quien, además, de salir por un problema físico del partido, manifestó que hubo otro gran factor que afectó su rendimiento.

Vidal y el factor que afectó su rendimiento en el Colo Colo vs Racing

Tras el partido, Vidal señaló: "Estoy bien, recibí un golpe en el primer tiempo, me chocaron el cuello, pero bien. Y me cansé al final, tuve que marcar al volante de Racing que corría por todos lados, me dejó enfermo, pero así es el fútbol".

“Todavía tenemos chances”

El volante al que se refiere es Ignacio Rodríguez, quien corría por su lado y estuvo constantemente obligando a Arturo Vidal a labores defensivas en el segundo tiempo, siendo reemplazados con pocos minutos de diferencia.

El King también se refirió al gol que prometió que iba a anotar, pero que no pudo: "Queda pendiente para la vuelta, tuve pocas chances. En las pelotas paradas me marcan mucho y así me cuesta más. Quedo con esa deuda. Ojalá en los próximos partidos pueda marcar".