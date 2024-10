Ben Brereton podría ver cambiada su suerte en el Southampton , de pobre rendimiento en la Premier League

El Southampton atraviesa un inicio desastroso en la Premier League, sin victorias en ocho partidos. Esto ha puesto a su técnico, Russell Martin, en el punto de mira. Con rumores de su posible salida, la situación de Ben Brereton en el equipo podría mejorar.

El DT de los 'Santos' se encuentra bajo presión y, antes del crucial partido contra el Manchester City, decidió responder a la prensa sobre su futuro. A pesar de la adversidad, el entrenador defendió su relación con la directiva, insistiendo en que se están construyendo cosas importantes.

En la conferencia, el técnico expresó su deseo de mejorar y su compromiso con el equipo. "Hasta que me digan lo contrario, lo haré. Nosotros tenemos una relación muy buena, honesta y abierta. Yo quiero más puntos, ellos quieren más puntos".

Russell también comentó sobre la presión mediática. Se mostró frustrado por la atención que recibe su posible despido y destacó de manera molesta cómo los rumores generan un ambiente tenso. "En esta profesión, en esta industria, está permitido preguntar sobre los trabajos de las personas todo el tiempo"

Sin embargo, el futuro de Ben en el Southampton podría depender de la continuidad de Martin. Si el técnico sale, podría haber un cambio en la estrategia que afectaría al delantero chileno, quien aún busca su lugar en el equipo.

Tras queda al margen de los últimos encuentros, Brereton ha logrado disputar un total de 7 partidos por la Premier League con Southampton esta temporada. En ellos no ha marcado goles ni ha aportado con asistencias, alcanzando los 418 minutos dentro del campo de juego.

As per @talkSPORT this morning.@JimWhite said his sources close to the ownership and the support for Russel stands firm.



The project is a 10 year project which only started last year.#saintsFC pic.twitter.com/y2dVAIaDC6