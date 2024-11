Fernando Gago fue categórico y zanjó la discusión sobre la llegada de Leonardo Gil a Boca Juniors

En medio de rumores sobre posibles refuerzos, Fernando Gago desmintió el interés de Boca Juniors por el mediocampista Leonardo Gil. Mientras tanto, el delantero chileno Carlos Palacios sí podría llegar en 2025.

El entrenador de Boca, puso fin a los rumores sobre el interés del club por Gil. El volante chileno-argentino, reciente campeón con Colo Colo, había comentado que su representante había sido contactado por el club 'Xeneize' para negociar su llegada. "Llamaron a mi representante. Estuvo hablando con una persona del Consejo de Fútbol. Tengo muchas ganas, sería muy lindo ir a Boca".

"COLO" GIL CONFIRMÓ EL INTERÉS DE BOCA



El volante zurdo, surgido en Ferro YCF, aseguró que su representante está en conversaciones con el Consejo del Fútbol para incorporarse al Xeneize.



"Almirón me dijo que era un jugador para Boca", expresó a Radio La Red. pic.twitter.com/5kIl9DYWSz — La Opinión Austral (@opinionaustral) November 19, 2024

Fernando Gago se refirió a la posible llegada de Leonardo Gil a Boca Juniors

Sin embargo, Gago negó categóricamente cualquier acercamiento, "No, es mentira. Es mentira esa situación. Entiendo que se van a tirar un montón de nombres y va a haber muchas situaciones en las que se diga que sí o no. Conozco cómo es el mercado de pases. Tuvimos charlas y empezamos a hablar de refuerzos o nombres, pero no tengo una lista armada".

A pesar de esto, Gago destacó que en Boca se sigue evaluando constantemente el mercado y no descartó la posibilidad de nuevas incorporaciones. "Hablamos constantemente. Se puede hablar de Messi, de Di María, pero la decisión final será después. Cuando presente esa lista, ahí podrán adivinar".

"ES MENTIRA..."



😱 Fernando Gago, contundente a la hora de hablar del mercado de pases de Boca y la llegada del Colo Gil



😂 ¿Messi? ¿Di María? pic.twitter.com/11U72p5BlE — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2024

Carlos Palacios sigue siendo una de las cartas a sumar en Boca Juniors de cara al 2025

En cuanto a los refuerzos reales, el delantero Carlos Palacios, de Colo Colo, sí tiene opciones de llegar a Boca en 2025. El club ya había intentado ficharlo en agosto y podría concretar su fichaje en el inicio del próximo año.