ATENCIÓN: Se abre la opción que más hinchas de Colo Colo digan presente frente a Copiapó

El partido entre Colo Colo y Deportes Copiapó, que se disputará este domingo 10 de noviembre en el Luis Valenzuela Hermosilla de la Región de Atacama, puede coronar al Cacique como campeón de Primera División, pleito donde se abre la opción que más hinchas Albos digan presente.

La Delegación Presidencial determinó la autorización del partido con un aforo de 6.510 espectadores, de los cuales se destinarán 300 entradas a los hinchas de Colo Colo, lo que ellos consideran poco en función que son muchos más lo que desean ver esa eventual vuelta olímpica.

Los valores de los boletos parten desde los 25 mil pesos, lo que desató la molestia de la afición local, e incluso la barra copiapina “Los Tarritos” en sus Redes Sociales hizo sentir su malestar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club de Deportes Copiapó (@deportescopiapo)

¿Más hinchas de Colo Colo ante Copiapó?

Los seguidores del León Atacameño realizaron un llamado a no concurrir “ante tanta injusticia y ante unos valores de entradas tan elevados”. Y no se detiene allí, ya que invitan a “todos los abonados a no presentarse y a cada familia del León a no asistir. Si no tuvieron compasión con los precios y nos expusieron durante todo el año a humillaciones futbolísticas, ésta no será la excepción”.

Invitan a que para la próxima temporada no se abonen y que se manifiesten a modo de protesta este miércoles 6 de noviembre en la plaza de Armas de la ciudad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Barra Los Tarritos (@barra_los_tarritos)

Este malestar si se llega a concretar en la no compra de entradas y su ausencia del estadio abrirá la chance a que esos boletos sean adquiridos por parciales de Colo Colo, que en definitiva podrían ser mucho más que los 300 inicialmente autorizados, para este pleito donde podrían ver materializada la estrella 34.