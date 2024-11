Carlos Palacios: "Demostramos que somos el mejor equipo del país"

Carlos Palacios festejó como un hincha más la obtención del título 34 de Colo Colo. El cuadro popular empató 1-1 en su visita a Deportes Copiapó y se coronó como el mejor equipo del Campeonato Nacional en su temporada 2024.

La Joya reconoció que el cuadro albo fue el mejor equipo del país tras una extensa temporada en la que disputaron palmo a palmo el título con Universidad de Chile, el archirrival.

“Es un sueño, fue muy sufrido, muy difícil. Este grupo se lo merece, demostramos que somos el mejor equipo del país. Se lo dedico a mi familia y a mis amigos”, dijo.

Pudo ser el último partido de La Joya con Colo Colo

El talentoso volante reconoció que el partido ante Deportes Copiapó pudo ser el último que jugó con la camiseta de Colo Colo. De paso, criticó a los jugadores del León de Atacama por tratar de lesionarlo en este partido.

“Creo que si, no creo que juegue más en todo el año. El hombro lo tengo imposible. En el primer tiempo me fueron a buscar el hombro y me da un poco de bronca saber que hay compañeros de profesión, de trabajo y quieren lastimar hacerle daño a un compañero que viene de una lesión”, dijo.

“Quería despedirme en el amistoso con la gente de Colo Colo y ahora no lo veo así. Le doy las gracias a mi familia que siempre me apoyó y me motió a jugar ese partido ante Palestino que fue super difícil por lo que había pasado con lo de mi sobrino y el partido ante Iquique por lo de la lesión”, comentó.