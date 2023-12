Castellón: Les decía a mis compañeros que lo dejaran todo hasta el último minuto

- Lezcano, Castellón o Garate: Elige al Jugador de la Fecha 29 en AlAireLibre.cl

El arquero de Huachipato Gabriel Castellón fue figura en el exigido triunfo 1-0 sobre Ñublense que permitió a los "acereros" seguir con vida en la lucha por el título hasta la última fecha, en la que jugarán contra Audax Italiano en un duelo que será en paralelo al Unión Española-Cobresal, donde los "mineros" tienen la primera opción de ser campeones.

Tras la victoria, el portero sostuvo que "todos nos estamos esforzando por este sueño, por esta ilusión. Hemos formado un grupo muy lindo y lo único que decía a mis compañeros era que lo dejaran todo hasta el último minuto".

"Parece que si no se sufre no vale. Por algo es el deporte más lindo que no te da certeza ni término hasta el último minuto", remarcó en palabras reproducidas por Las Ultimas Noticias.

Huachipato ostenta 54 puntos y Cobresal 56, por lo que necesitan un triunfo ante los itálicos y un tropiezo del cuadro nortino para tener aún chances de levantar la copa.