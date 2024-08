Ivo Basay se quejó tras la "dificultad extra" que tuvo para enfrentar a la U en el Campeonato Nacional

La derrota de Deportes Copiapó dejó a Universidad de Chile como exclusivo puntero del Campeonato Nacional.

Sin embargo, el "León de Atacama" enfrentó problemas en su viaje a Santiago, que originalmente tenía planeado realizar por vía aérea, pero fue imposible y debieron hacerlo en bus.

La emergencia climática ocurrida el primer día de agosto no solo forzó la suspensión de partidos en el torneo, sino también la cancelación de vuelos desde el norte de Chile, por los inconvenientes presentados por el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, lo que repercutió de manera directa en el traslado del equipo copiapino.

Ivo Basay detalló el tedioso viaje que tuvo Deportes Copiapó en bus para enfrentar a la U

Ante el complejo escenario, el plantel copiapino debió viajar 12 horas hasta la Región Metropolitana y su entrenador explicó la dificultad extra que se le presentó luego del impedimento de volar y optar por la vía terrestre.

"Felicito a los jugadores por la actitud y todo el esfuerzo que hicieron. Tuvimos que tomar un bus de Copiapó a La Serena porque no hay salón cama. Y de ahí recién venir a Santiago. No son excusas, pero estas situaciones impiden el descanso como corresponde. No tuvimos apoyo para posponer el partido", fue parte de su reclamo tras el término del encuentro.

El recado que le dejó el DT de Copiapó al árbitro del duelo ante la U

Su disconformidad eso si, pasó por el lado de Fernando Véjar, árbitro del encuentro que se llevó todos los reclamos por un posible penal que le reclamaron desde la banca, un minuto antes del gol marcado por Franco Calderón para los azules.

"Fue demasiado evidente la mano. Se le fue, obviamente. Le dije todo el tema. Obviamente se echa a perder un partido que habíamos soportado con todo a pesar de tener 10. Lo que más duele es llegar a esa circunstancia y que te hagan ese gol en los minutos finales", remató tras analizar el balón que golpeó en la mano de Lucas Assadi, tras el remate de Marco Medel.