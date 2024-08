Las probabilidades que tienen Universidad de Chile y Colo Colo de ser campeón del torneo nacional

Se acabó la Fecha 20 del Campeonato Nacional con Universidad de Chile y Colo Colo manteniéndose firmes en la lucha por levantar la copa a final de temporada, mientras que Universidad Católica y Coquimbo Unido flaquearon en esa misma disputa.

En esa línea, Azules y Albos aparecen como los equipos con mejor proyección para ser campeón, aumentando sus posibilidades tras el fin de semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Las probablidades de Universidad de Chile y Colo Colo de ser campeón

Desde hace algunas fechas, la página El Analista realiza un análisis de las probabilidades que tienen los equipos chilenos de ser campeones, de ir a las copas y de descender, lo que nno fue excepción en esta jornada.

La proyección indica que la U es el equipo con mayores posibilidades de ser campeón, con un 51 por ciento (nueve más que tras la fecha pasada), seguido de Colo Colo con un 31 por ciento (también subió, ya que la semana pasada tenía un 25).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Coquimbo Unido desplazó a la UC en el tercer lugar de este listado, con un 9 por ciento, mismas probabilidades que hay de una final por el título.

Para ir a la Libertadores, las escuadras de Gustavo Álvarez y Jorge Almirón aparecen casi seguros de clasificar, ambos con más del 90 por ciento de opciones, seguidos de los Cruzados y los Piratas, mientras que a la Sudamericana tienen más chances Unión Española y Deportes Iquique, con buenas opciones para Coquimbo y la UC también.

Para el descenso, el principal candidato es Unión La Calera con un 60 por ciento, aunque también tiene buenas chances Cobreloa con un 54, Copiapó con un 40 y Huachipato con un 31.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

La fórmula del administrador de El Analista para hacer las proyecciones del fútbol chileno

Francisco Toledo, administrador de El Analista, nos dio a conocer en Al Aire Libre cómo nace esta idea y de qué forma lleva a cabo las proyecciones del fútbol chileno.

"La primera versión del proyector la hice en el 2021 y surgió porque estaba haciendo como unos modelos para apostar. Me puse a investigar y encontré uno que era sencillo, pero bastante robusto y lo implementé para eso en un principio y después me di cuenta de que podía a través de eso hacer este tipo de proyecciones. Lo que me di cuenta al final del torneo 2021 que pasaba mucho esto de que la gente empieza cuando quedan pocas fechas a ver cómo no sé el equipo que está peleando el título y empiezan a hacer ese ejercicio que es medio matemático como de ver las diferencias de puntos, a quién le puedo robar puntos, cuántos puntos voy a sacar. Y de ahí más o menos surgió y lo he ido haciendo los segundos semestres de todos los torneos", señaló.

Además, explicó que ocupa una plataforma de lenguaje de programación llamado Python, que le ayuda a trabajar los datos: "Se calcula en base a las medias de gol, tanto a favor como de contra, y tanto de local como de visita, de todos los equipos. Entonces, lo que hace es ir a partir de esas medias comparándose con los equipos que le resta jugar y hace 10.000 simulaciones con esas medias para todos los partidos. No es azar, sino que está cargada en base a las medidas de goles que tiene cada uno de los equipos a favor y en contra".

Finalmente, dejó en claro que: "Hay gente que cree que los datos explican todo, o creen que uno pretende postular eso y eso no es así. O sea, esto al final está construido solamente con medias de goles. Pero los equipos tienen, por ejemplo, no está considerado que los equipos están jugando copas internacionales. No está considerado que los jugadores se lesionan. O los rotaciones, o que de repente hay problemas en los camarines... La idea es que esto sea un input, un insumo para el análisis, pero que demuestre una parte no más solamente de lo que está pasando", añadiendo que las probabilidades de esta y todas las fechas pueden cambiar en el camino, tomando como ejemplo que en 2023 Huachipato nunca estuvo primero en las probabilidades, pero al final fue campeón.