Partidos de hoy, martes 10 de septiembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

La Cartelera Al Aire Libre sigue desarrollando su semana de eventos deportivos, con una decena de encuentros que paralizan Europa y Sudamérica de cara a la Copa del Mundo 2026, en la segunda tanda de la doble Fecha FIFA.

La octava jornada en este lado del mundo acapara las miradas con todos los condimentos que conlleva, debido a la necesidad de sumar puntos paa Chile y anotar goles en duelos oficiales para el equipo dirigido por Ricardo Gareca.

Chile vs Bolivia por las Clasificatorias no es el único atractivo

El duelo de La Roja en el Estadio Nacional no es el único cotejo interesante, ya que Colombia vs Argentina y Paraguay vs Brasil también sacarán chispas en sus respectivos cruces.

En el viejo continente la parrila ofrece Países Bajos vs Alemania como la cita para los fanáticos del fútbol europeo, por la Liga de las Naciones.

Recuerda seguir toda la cobertura como siempre, del equipo a cargo en Al Aire Libre.