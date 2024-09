Tiago Nunes reconoció que tuvo una reunión con el jefe del cuerpo arbitral

El entrenador de Universidad Católica, Tiago Nunes, deberá concurrir al Tribunal de Disciplina, por emitir cuestionamientos sobre los cobros que sufrían, que según él no apuntaban al descrédito de los actores, y que por lo mismo ya sostuvo una reunión con Roberto Tobar, jefe del cuerpo arbitral.

Nunes dijo que con Tobar se conocen por los partidos que él previamente le dirigió, y que incluso estuvo cuando en un particular momento cuando él adiestraba al Atlético Paranaense: “Tengo el máximo respeto por él. Hemos compartido cancha muchas veces. Él forma parte de un capítulo muy especial cuando fuimos campeones de la Copa Sudamericana”.

La reunión de Nunes y el jefe de los árbitros

El director técnico de la UC, sin profundizar en lo específico, comentó lo que abordó en la conversación que tuvo con Roberto Tobar: “Tuvimos una linda charla. Aclaramos las críticas, que no tuve intención de faltar el respeto. Dejar claro que quizás no fue la mejor forma. Que luego de ello yo no busco privilegios. Quiero entender cómo son las cosas son tratadas, cómo el manejo de arbitraje. Sólo agradece y esperar que el tribunal entienda que la crítica fue dura, equivoque las formas, pero fue con la intención de generar un entendimiento y una mejoría”.

En ocasiones se amonesta o se archivan estas situaciones, pero si se da la eventualidad que haya una sanción, Tiago Nunes quedaría fuera del próximo partido que es precisamente en clásico ante Colo Colo el viernes 13 de septiembre en el estadio Monumental.