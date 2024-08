El feroz descargo de Tiago Nunes: "Se nos falta el respeto, este no puede ser un torneo de dos equipos"

La conferencia de prensa de este jueves en Universidad Católica estuvo encabezada como es habitual por el entrenador Tiago Nunes, aunque en esta pasada el estratega brasileño ocupó un largo tiempo para hacer un profundo descargo sobre algunas consideraciones que estima han estado en contra del club de la precordillera.

Empezando, el director técnico de la UC avisó que: "Llegué acá hace poco más de cuatro semanas y creo que he sido respetuoso con todas las personas porque es parte de mis valores personales. Me siento muy cómodo en este país, me gusta el fútbol chileno, pero al mismo tiempo me preocupan algunas cosas que han sucedido y el camino que tomará el torneo que estamos disputando".

"Han sucedido algunas situaciones durante la última semana que me han dejado bastante preocupado", remarcó al inicio de su reflexión.

Nunes se molestó por la atención que generó el triunfo de la UC sobre Ñublense

Uno de los principales puntos en la molestia expresada por Nunes estuvo entorno a lo ocurrido tras la victoria que logró Universidad Católica sobre Ñublense en Chillán hace un par de fechas, en la que los Cruzados se impusieron en la agonía con un gol de Fernando Zampedri, encuentro que tuvo una polémica por un cobro penal no considerado para los Diablos Rojos, precisamente antes del gol del Toro.

"No había visto un ruido tan grande con otras situaciones que sucedieron durante todo el torneo, como fue lo de ese partido (con Ñublense). Vi gente saliendo con el libreto en la mano, apuntando dónde era la mano, vi a la gente responsable del VAR salir a manifestar públicamente que los árbitros se equivocaron y me gustaría saber si este es un criterio que se nota siempre", disparó Nunes.

"Hay situaciones que suceden con el VAR en todos los partidos y no me acuerdo de haber visto en otros momentos que se saliera a hablar de una forma tan contundente", remató al respecto.

Tiago Nunes consideró llamativa su suspensión ante Palestino

Por otro lado, el brasileño también se refirió a la suspensión que lo marginó en el último duelo ante Palestino por retrasos reiterados en la vuelta a la cancha desde camarines, al considerar especial el castigo y no haberlo visto con anterioridad.

"En una semana tan importante como la del partido contra Palestino, donde nos jugábamos el liderazgo. Ser suspendido como fui, me pareció bastante coincidencia. He solicitado al club que revise todos los reportes para ver cuántos entrenadores han sido suspendidos por ese mismo tema", expuso.

Su molestia por el apretado fixture de la UC y la dispariedad de criterios

Finalmente, Nunes manifestó su molestia por la agitada programación que tiene el elenco de La Franja para las próximas semanas, mencionando que: "El día 25 (de agosto) nos fue programado contra el equipo de Huachipato, un domingo, cuando sabemos que de local normalmente jugamos el día sábado. Después, cuando saben que es difícil la logística, el partido a mitad de semana ante Cobresal en altura, el miércoles 28 con poco tiempo de recuperación. Y además, nos programaron otro partido de local el día sábado sin tiempo de recuperación, contra Iquique, que jugará un día antes a nosotros".

"Hay una diferencia de criterio y de trato, y creo que hay una falta de respeto con esta institución. Hablo por mí, y me preocupa que nuestro torneo, que me parece serio y muy ordenado donde se pelea punto a punto, sea tratado como fuimos tratados esta semana", recalcó en su desahogo.

Así mismo, sentenció todo señalando que: "Este no es un torneo de dos equipos. Hay tres equipos grandes en Chile, Católica, Universidad de Chile y Colo Colo, respetuosamente al resto, pero históricamente son esos tres los que pelean por ser el más grande. Y por eso no puede ser un torneo de dos equipos, porque si excluyen a Católica, de la posibilidad de competir al mismo nivel, entonces este torneo es solo de dos equipos".