Medio francés destacó la valentía de Carlos Caszely contra Pinochet

El medio francés Libération, fundado en París por el filósofo Jean-Paul Sartre en 1973, hizo un retrato del exdelantero chileno Carlos Caszely y su valentía para desafiar al régimen del dictador Augusto Pinochet, a propósito de los 50 años del Golpe de Estado que se cumplen este 11 de septiembre.

En la publicación recordaron que el exfutbolista de Colo Colo faltó a la recepción del "nuevo inquilino del palacio presidencial" tras el regreso de la Unión Soviética y que en su posterior regreso a nuestro país, su madre lo esperaba en el aeropuerto "triste y distante".

"Le pregunto qué pasa y no responde. Mi padre está enojado, mi hermana está llorando. En casa, ella me invita al dormitorio. Yo estaba temblando. Se sienta en la cama y me explica que fue arrestada. ¿Tuviste un accidente automovilístico? No, me secuestraron y me torturaron. No podía creerle y le dije: 'Mamá, no puedes jugar con eso'. Se abre la blusa y me muestra sus pechos quemados", según indicó Caszely al medio.

El artículo también repasa el capítulo en que el otrora goleador se negó a saludar a Pinochet en una ceremonia: "El tirano no pudo soportar la afrenta. El delantero chileno no habría sobrevivido si no hubiera sido el ídolo de todo un país".

"En el '79, los dos se volvieron a encontrar cuando la selección disputaba la Copa América. 'Mi esposa me recomendó un accesorio rojo por el disfraz que llevaba. En palacio, Pinochet me dijo que me iba a cortar la corbata roja. Respondí que tenía otras. Decepcionado, Me preguntó si sabía que podía cortarme todas las corbatas rojas. Entonces dije: Las puertas de mi casa están abiertas para todos, puedes cortarlas todas, mi corazón siempre quedará del mismo color".