Marcelino Núñez cayó en el choque de chilenos frente a Vigouroux en la Championship

Este sábado, en el Liberty Stadium, dos futbolistas chilenos se enfrentaron en la Championship inglesa: el portero Lawrence Vigouroux quedó con el triunfo tras el 1-0 del Swansea sobre Norwich City , donde el volante Marcelino Núñez fue sustituido.

El Swansea venció 1-0 al Norwich City en la quinta fecha de la Championship. El único gol del partido llegó temprano gracias a un autogol del mediocampista Forson Amankwah.

Lawrence Vigouroux, arquero chileno del Swansea, destacó con tres atajadas claves y fue fundamental para el triunfo de su equipo.

Marcelino Núñez, el volante chileno del Norwich, tuvo una actuación irregular. Fue amonestado al final del primer tiempo y sustituido en el minuto 80.

