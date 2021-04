Swansea boicoteará las redes sociales por el abuso a los jugadores

Swansea City boicoteará durante una semana el uso de las redes sociales como forma de protesta ante el abuso racial que sufren los jugadores en Inglaterra en los últimos meses.

El club de la Championship (Segunda división inglesa) anunció este jueves que todos sus jugadores del primer equipo, de la cantera, del equipo femenino, del cuerpo técnico y las cuentas oficiales pararán durante una semana como rechazo a la discriminación.

Se ha vuelto habitual en el Reino Unido que, tras los partidos, los jugadores reciban insultos a través de redes sociales, práctica que la Premier League y el resto de instituciones han puesto en manos de las diferentes plataformas sociales para que impongan medidas que lo eviten.

En el caso de Swansea, los jugadores Jamal Lowe, Ben Cabango y Yan Dhanda han sufrido insultos racistas en los pasados dos meses, lo que ha llevado al Swansea a tomar esta drástica decisión.

Steve Cooper outlines the reasons behind our club-wide boycott of social media.



Over to you, social media companies... pic.twitter.com/frQ8gpvEhR