Las emotivas palabras de Claudio Bravo en su despedida de Real Betis

El capitán de la selección chilena Claudio Bravo entregó emotivas palabras este martes para despedirse de Real Betis, elenco que defendió en las últimas cuatro temporadas.

El nacional se dirigió a la hinchada verdiblanca mediante un video emitido por el club.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Real Betis Balompié (@realbetisbalompie)

El adiós de Claudio Bravo en Betis

Bravo expresó en su adiós de los béticos: "Agradecerles todo el cariño, todo el respeto que me han brindado dentro y fuera del campo. Eso para mí es oro puro. Siempre he intentado hacer las cosas de la mejor manera posible, he tratado de esforzarme hasta el último día de mi estadía en el club".

"Lo vuelvo a repetir, muchísimas gracias por todo, acá se llevan un bético más, de corazón, a Chile, aquí dentro de Sevilla o donde me toque estar viviendo, porque estamos encantados en esta ciudad que nos ha brindado tantas alegrías y sobre todo con el club, que a mí me infla el corazón hablar de Betis", añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Real Betis Balompié (@realbetisbalompie)

No hay claridad sobre el futuro de Claudio Bravo

Bravo ahora está integrado bajo la disciplina de Ricardo Gareca en la selección chilena, con miras al duelo amistoso con Paraguay y una posible nominación a la Copa América de Estados Unidos 2024.

Después de eso, el arquero no ha confirmado si seguirá jugando y dónde lo hará, aunque hace algunas semanas dijo a Deportes 13 que no veía con buenos ojos volver a Chile, por el trato que algunos hinchas le dan a figuras como Arturo Vidal.

La opción del retiro está latente, pero no confirmada, por lo que habrá que esperar un nuevo pronunciamiento del jugador para conocer su decisión.