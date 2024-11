Desde su retiro, Claudio Bravo ha estado enfocado en su familia y en cosas que no pudo hacer cuando era profesional, como compartir más con la comunidad del fútbol. Sin embargo, hoy hizo una importante visita al estadio Monumental donde pudo compartir con jugadoras y jugadores de Colo Colo.

El formado en Macul tuvo tiempo de visitar los entrenamientos del fútbol joven del Cacique y también compartió especialmente con los porteros jóvenes y con las arqueras del primer equipo femenino de Colo Colo.

Volvió a su casa: Claudio Bravo visitó el estadio Monumental

En su visita al recinto albo, no sólo presenció los entrenamientos, sino que también tuvo la oportunidad de darles una charla a los jugadores que se están formando para ser profesionales.

"Es reconfortante poder estar acá y darles una mano a ellos que están en una etapa súper importante, en la edad donde los sueños están ahí a la mano o también están muy lejanos. Pero básicamente vine a conversar con ellos, a darles un par de consejos que te los dice una persona que sabe de sobra lo significativo que es estar acá y lo que cuesta conseguir logros, permanecer en el tiempo y lo que cuesta llegar a la meta y cumplir los sueños", comentó Bravo.

Además, el histórico portero aseguró que "creo que tienen una linda posibilidad y va en ellos no desaprovecharla. Si a más de alguno les llega el mensaje, creo que es algo positivo y valioso porque siendo sincero no todos llegan. Son muy pocos los que llegan, pero el jugador que llega es especial, tiene una capacidad distinta al resto y los que se aferran a este consejo, los que no se salen del camino, creo que son los afortunados".