Almirón reveló por qué es clave en el futuro de Palacios en Boca Juniors

Jorge Almirón ganó la estrella 34 de la historia de Colo Colo y de paso revelvó por qué es clave en el futuro de Carlos Palacios, una de sus figuras en el plantel del Cacique.

Y no solo de la Joya habló, sino que también se refirió al volante Arturo Vidal; otro de sus líderes en la cancha.

Almirón se refirió a Vidal y el futuro de Palacios

"No les pesa agarrar la pelota", fue parte de lo que le contó a Sebastián Vignolo en una entrevista para la cadena ESPN, tras la obtención de su primer título como DT en Chile.

Con contrato vigente y la jineta en alternancia con Pavez, Arturo Vidal tiene su estadía asegurada en Macul, pero Carlos Palacios posee una trayectoria en pleno ascenso y su partida al cuadro argentino parece inminenete. En este detalle Almirón es clave, ya que recomendó a la Joya.

"Vidal no es un tipo que le guste hablar de táctica, pero juega ben, es muy bueno jugando. Hace un buen vestuario y de Boca no me habla nada é. Palacios es distinto, pero cada uno tiene su camino y su destino, por eso siempre le deseo lo mejor. El jugador tiene que jugar donde quiere esta", agregó dejando entender que el futuro de Palacios está en el otro lado de la cordillera tal como el mismo jugador tambén lo ha expresado en los medios.