Camila Sepúlveda tras fianza a Jordhy Thompson para emigrar al fútbol ruso: El no va a volver

Camila Sepúlveda, expareja de Jordhy Thompson, y denunciante por violencia intrafamiliar y por femicidio frustrado, tuvo palabras para la millonaria fianza que pagará el futbolista para suspender sus medidas cautelares por seis meses y así poder emigrar al fútbol ruso.

"Encuentro nefasto y así es la justicia en Chile, no se puede esperar más", dijo Sepúlveda en declaraciones a Chilevisión.

"Él no va a volver, obviamente no va a volver, por lo mismo lo quieren mandar para afuera para que todo quede en nada. Quedo tranquila porque se va y listo, pero igual da rabia, o sea puede hacer de todo siempre. Él nunca va a cambiar porque le perdonan todo. Obviamente la estrategia de Colo Colo era mandarlo para afuera para que acá no lo condenaran", añadió la joven.

"Acá nunca se ha hecho justicia con nada, entonces por lo mismo a otras también les da miedo denunciar, porque al final las más criticadas somos nosotras", expresó.

La mujer acusó además una insólita situación por parte de los funcionarios de Carabineros que lo tomaron detenido: "Ni siquiera lo sacaron esposado, salió con el Carabinero caminando como Pedro por su casa. Obvio si le pidieron hasta fotos, por eso digo que nunca se va a hacer justicia porque están todos coludidos", dijo.

Por último, la joven se refirió a la conversación apenas ocurrieron los hechos denunciados (intento de asfixia y golpes) la noche en que detuvieron al futbolista: "Me dice 'amor, qué onda'; luego le respondo 'a mí no me hables más, nunca se me va a olvidar cómo no me dejabas respirar'; me dice 'mi vida, pero tengo mucho miedo', 'y el miedo que sentí yo de tus golpes siempre', le contesté. Y me dijo 'no, mi vida, sólo te pido que no volvamos a lo de antes, di que fue una simple pelea, porfa, que no quiero perder mi carrera'".