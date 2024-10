Carlos Palacios reveló detalles "fuera de la cancha" antes del Colo Colo vs UC

Carlos Palacios preparó el Colo Colo vs Universidad Católica confesando detalles "fuera de la cancha", en una faceta poco habitual para la figura del Cacique.

"¿En qué te fijas a la hora de escoger pareja?", fue lo primero que le preguntó la periodista Camila Campos, a lo que el futbolista albo respondió sin rodeos: "Me gusta mirar los ojos de las mujeres. Tú tienes bonitos ojos", expresó la Joya.

"No sé qué hacer, ayúdenme po'. Hagan algo", fue la frase de la panelista del programa "Sin Retoque", que desató las carcajadas de la producción y facilitaron un momento ameno, en medio de la exigencia que involucra defender la camiseta del club más grande de Chile.

Palacios confesó haber encontrado su lugar en el mundo en Colo Colo

"En la población me dejé guiar por otras cosas. Me gustaba jugar en el barrio y sentía que si me llenaba, pero hay una diferencia entre jugar al fútbol y a la pelota", declaró adentrándose en una faceta más seria.

Y sobre el mismo vuelo, destacó la importancia de Colo Colo para su vida, en una de las mejores temproadas de su carrera.

"En Colo Colo encontré un lugar que no me sentía tan cómodo hace mucho tiempo y me ha hecho sentir mejor. Me sentí malo para el fútbol en su momento. Pensé dejar todo de lado. Gracias a Dios no pasó, siempre tuve el apoyo de mi madre, siempre ha sido mi gran pilar de todo", agregó.

La verdadera Joya de Palacios es su madre

Y para rematar, Carlos Palacios enalteció con detalles a su madre, a quien llenó de flores en el panel al cual fue invitado, justo antes de enfrentar a Los Cruzados en el Estadio Monumental, este jueves 2 de octubre a las 20:00 horas.

"Mi mamá es alguien que le debo todo. Su sueño era que yo fuera futbolista y me ayudaba en todo. Me retiraba del colegio, me llevaba la comida y me planchaba la ropa para entrenar. Cuando me veía mal me aconsejaba y que sacara a mi sobrino de esa vida", cerró.