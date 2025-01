Deportes Valdivia sobre oferta de Colo Colo por el pase de Wiemberg: "Es una burla"

Colo Colo no consigue tener una semana de calma. Esta vez, el caso de Erick Wiemberg tuvo un vuelco y todo se complicó para el Cacique que ya contaba con el jugador, quien incluso ha participado en actividades del club.

La situación del lateral izquierdo, no es sencilla. Unión La Calera y Deportes Valdivia son dueños del pase del jugador, con el 50% cada uno. Eso sí, el cuadro sureño tiene la ventaja de que puede hacer efectiva una opción de recompra.

La oferta que hizo Colo Colo por el pase de Erick Wiemberg

Esta semana trascendió que Colo Colo realizó una oferta para quedarse con el 100% del pase del jugador, algo que también había exigido el zurdo, pues no quería otro préstamo. ¿Cuál es el problema? Los Albos ofertaron US$80.000, algo así como 80 millones de pesos chilenos, aproximadamente.

Una cifra que sorprende por lo considerablemente bajo del monto. "Nuestro socio nos informó lo que ofertó Colo Colo por el pase de Erick. ¿Cómo un jugador que está en Primera División va a valer esa cantidad? Lo encuentro insólito, una burla. Por eso, este viernes haremos efectiva la cláusula de recompra, informándole a Unión La Calera", señaló Raúl Villablanca, presidente de Deportes Valdivia a AS Chile.

La molestia de Deportes Valdivia

El presidente del Torreón señaló en el citado medio que "estuve llamando estos días a Daniel Morón y no me contestó. Llamé al gerente y me dijo que vuelva a contactar a Morón, pero no me respondió ni los mensajes. Seguro no querrá involucrarse con nosotros, no sé a qué temen..."

"Estamos un poco cansados de que nos miren la cara. Lo mismo Unión La Calera, quienes no me informaron absolutamente nada hasta el pasado jueves, que me hicieron llegar la oferta de Colo Colo. Era una incógnita para todos", agregó Raúl Villablanca.

¿Qué pasará con el jugador cuando hagan efectiva la recompra? El presidente del club valdiviano señaló que "cualquiera que sea la división que dispute Deportes Valdivia, Erick no va a jugar con nosotros. Eso está claro. Ahí lo negociaremos con quien lo quiera".