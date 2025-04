El "9" que nunca fue: la historia detrás del gran fracaso de Nicolás Blandi en Colo Colo

"Por todo lo que me tocó vivir, siento que soy una persona completamente diferente antes y después de Colo Colo". Así resume Nicolás Blandi lo que fue su accidentado paso por el equipo más grande de Chile. Tras años de absoluto silencio, el argentino decidió contar su versión y revelar por qué su estadía en Macul se transformó en un verdadero infierno deportivo y personal.

El delantero llegó en 2020 como uno de los fichajes más rimbombantes del fútbol chileno. Goleador en San Lorenzo, ex Boca Juniors, y con pretendientes en Brasil y Argentina, eligió Colo Colo por historia, exigencia y vitrina. "Cerraba por todos lados", afirmó a En Cancha. Pero nada salió como esperaba.

El gran fracaso de Nicolás Blandi en Colo Colo

Blandi debutó casi sin entrenar, jugó dos clásicos en menos de una semana y levantó la Copa Chile. "Parecía que iba a ser genial", recuerda. Sin embargo, la pandemia arrasó con los planes: el encierro, la distancia familiar y una ruptura sentimental lo dejaron emocionalmente devastado.

"Me separé de una relación de diez años, me quedé solo en Santiago. Dormía a las siete de la tarde para no hablar con nadie", confiesa. Aislado, fuera de ritmo y sin fútbol, también se vio afectado por el polémico envío de los jugadores al Seguro de Cesantía. La conexión con el club se rompió.

Lesiones, rumores y presión al límite

Cuando volvió el fútbol, Blandi ya no era el mismo. Se lesionó una y otra vez, y pese a las ganas de jugar, la presión por su alto salario lo puso en el centro de la crítica. "Se decía que no quería jugar, que vivía en la camilla, que estaba solo cobrando. Nada de eso era cierto", asegura.

El entorno del club tampoco ayudó: crisis dirigencial, cambios de técnico, plantel dividido y la amenaza del descenso. "No quería bajarme ni quedarme haciendo la plancha un año y medio. Quería revancha", explica. Pero ni eso se dio. El préstamo a Independiente se cayó, volvió a Chile y rescindió contrato.

Silencio autoimpuesto y la deuda con la hinchada

Muchos se preguntaron por qué nunca habló. "Sentía que si lo hacía, sumaba más problemas a un club que estaba incendiado", revela. Pero reconoce que eso lo perjudicó. "Me dolía que se dijeran cosas falsas y no poder aclararlas".

Hoy, con perspectiva, asume que fracasó en Colo Colo. "No fui el mismo Blandi que en Boca o San Lorenzo. Pero la gente me trató bien, y eso no lo olvido".

Hoy Nicolás Blandi está en Barracas Central disfrutando del fútbol y confesó en el cierre que "cuando uno va cumpliendo años y va creciendo, le empieza a dar valor a un montón de cosas que cuando sos más joven la vorágine del fútbol, no te deja valorarlas tanto".