En Colo Colo piden a Arturo Vidal de vuelta en La Roja: "El señor Gareca debería repensarlo"

Colo Colo realizó su mejor partido en lo que va del año, y pese a no quedarse con los tres puntos, destacó la entrega y el buen fútbol del equipo de Jorge Almirón.

Fueron varios los puntos altos del Cacique, pero uno de los que se llevó todos los elogios fue Arturo Vidal. El King volvió tras una larga lesión y no sólo fue el autor de la asistencia del gol de Palacios, sino que se lució a lo largo del encuentro.

En Colo Colo piden a Arturo Vidal de vuelta en La Roja

La calidad de Arturo Vidal quedó demostrada ante River Plate, y una vez finalizado el partido el mandamás de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, lo pidió de vuelta en la selección chilena.

"Me sorprende harto que no esté. Arturo es... bueno, hoy lo vieron. El pase que le mete a Carlos Palacios, cómo se movió, cómo quitó, cómo barrió. No sé por qué no está", comenzó diciendo Mosa.

Y el empresario fue más allá: "Yo creo que el señor Gareca debería repensarlo, porque jugadores como Arturo Vidal uno no los puede desaprovechar. Debería estar en la selección".

¿Arturo Vidal podría volver a La Roja?

El mismo Ricardo Gareca ha dicho en varias ocasiones que todos los jugadores son considerados. Sobre los futbolistas de la Generación Dorada declaró que tienen las puertas abiertas.

Sin embargo, en la última fecha FIFA sólo nominó a Mauricio Isla. Además, las últimas declaraciones del Rey Arturo cuando señaló que "este hueón no ve la Copa Libertadores, parece que sólo ve el fútbol argentino", molestaron mucho al interior de Juan Pinto Durán, en especial a Ricardo Gareca.