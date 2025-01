En una jornada de noticias adversas los hilos de Colo Colo ya tienen su dueño

Con el paso de las horas, y a la espera que se oficialice la continuidad de Brayan Cortés como arquero de Colo Colo, los Albos contaron con una buena noticia, en una jornada donde hubo más de las informaciones adversas.

La ausencia del defensa Maximiliano Falcón sigue siendo una situación que no se ha logrado resolver, con la posibilidad de parta del club, y que llevó a un sector de la hinchada a que comience a disentir de quien hasta hace poco era uno de los jugadores más aplaudidos. A lo que se suma la dilación en anunciar nuevas contrataciones, y más aún el factor deportivo, donde se suspendió el encuentro que este jueves enfrentarían a Santiago Wanderers, que no contó con la autorización debida, y la duda en que sigue la Supercopa, que no encuentra estadio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

El conductor de Colo Colo ya está en Chile

Frene a todas esas informaciones negativas, y las que mantienen la incertidumbre, para los Albos hubo una certeza, y es que Claudio Aquino, quien fuese distinguido como el mejor futbolista del último torneo argentino, ya está en Chile para sumarse a la pretemporada de Colo Colo, y asumir la tarea de ser el nuevo conductor del Cacique.