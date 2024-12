Guarello da las razones de por qué Cabral es el reemplazante ideal de Palacios

Hace rato que para los hinchas de Colo Colo existe el deseo de ver a Luciano Cabral con la camiseta del club, incluso así lo deseaban a mitad de año, pero el talentoso volante partió al fútbol mexicano, específicamente al León.

Con la partida de Carlos Palacios a Boca Juniors nuevamente se vio en el excoquimbo la opción que recalara en el Monumental, lo cual se incrementa según las informaciones de la prensa azteca, respecto a que el jugador no se siente cómodo en tierras norteamericanas.

Guarello le pone fichas a Cabral para Colo Colo

En su programa la Hora de Kingk Kong, Juan Cristóbal Guarello, se refirió a la opción que llegue el seleccionado nacional al Cacique y además contó que tiene un amigo que se relaciona con el entrenador de los Albos, Jorge Almirón: “le pregunté ‘flaco, ¿qué pasa con Cabral?’ y me dijeron que los niños no se adaptaron a México, problemas en el colegio y la señora quiere venir a Chile y lo está presionando".

El pero de esta situación lo pone el agente del futbolista, según agregó Guarello: “el representante no quiere que se vaya de México. Colo Colo debería pagar, al menos, 1,5 millones de dólares por la cláusula”. Y agrega que el jugador está bien evaluado por el adiestrador del conjunto Popular: “para Almirón en Coquimbo rindió muy bien, siente que está bien considerado en Chile, ganó la aprobación”.

El comentarista cree que Cabral tiene las condiciones para que le vaya bien: “si a mí me preguntan, con respeto, Cabral es más que Palacios. No tiene la pegada de Palacios, pero es más encarador, es mucho más veloz y pisa más el área rival. ¿Cuál es la diferencia? Que Palacios ya jugó en Colo Colo y Cabral tendría que rendir con esa camiseta. Para mí es más jugador que Palacios, y no sé si puedes encontrar otro enganche, tienes que buscar en Argentina, pero te va a salir más caro. Y él quiere venir a Chile”, y para Guarello eso le puede ayudar para estar más cerca de la Selección.