Jordhy Thompson se sincera y realiza un mea culpa tras su paso por Colo Colo

El delantero chileno Jordhy Thompson, que milita en el FC Orenburg de la Liga Rusa, está disfrutando de sus vacaciones en Chile, dio una entrevista en dónde repasó su presente en Rusia y visualizó su futuro, reconociendo sus grandes anhelos profesionales.

El joven chileno dio a conocer las principales diferencias que se encontró al llegar al fútbol ruso, al que llegó después de una mediática salida de Colo Colo en medio de problemas extrafutbolísticos y judiciales.

“El fútbol de Rusia es súper competitivo, mucho más rápido, todos presionan, todos corren y hay poco tiempo para girar. En cambio, la liga chilena hay un poco más de tiempo, puedo girar más rápido y pensar con más tiempo. Allá hay que estar pensando mucho antes de recibir el balón”, declaró en DSports.

Thompson reconoció que para el último partido de la selección chilena fue reservado por el cuerpo técnico de la selección chilena y que, pese a no ser convocado, ese gesto lo motiva aún más para seguir esforzándose y mostrandose para ganarse un lugar en las convocatorias, no descartando volver a Sudamérica para mostrarse más ante los ojos del técnico.

“En el último partido de la selección chilena, me llegó la carta de reserva. Esa me llegó, esa la tengo. Obviamente me puso contento. Si bien no me llamaron, es un primer paso y antes no me había llegado, es primera vez. Eso quiere decir que te están viendo, te están analizando, y eso me motiva”, comentó.

“Me quedan dos años más de contrato en Orenburg, pero a mi me gusta competir, uno de mis sueños es jugar en Argentina o Brasil. Me gusta ser competitivo, me gusta pelear cosas y me gustaría Argentina o Brasil para poder pelear un puesto y eso puede servir para ser opción en la selección. Eso me tiene motivado, porque es un sueño mío estar en la selección. Y por eso me gustaría acercarme un poco más, para ser un poco más visto porque la liga Rusia no es tan vista acá”, puntualizó.

El mea culpa de Thompson tras su paso por Colo Colo

Por último, Jordhy Thompson tuvo palabras para su ex club, Colo Colo, institución donde se formó y debutó profesionalmente. El zurdo realizó un mea culpa ya que salió del Cacique prácticamente obligado por todas las situaciones extrafutbolísticas que estaba atravesando en su vida personal y profesional.

“Es impresionante lo que extraño a Colo Colo. Y si bien jugué, hice goles, yo quería algo más con el club, quería ganar algo”, afirmó.

“Me sentía súper cómodo en el club, venía rindiendo bien, pero siento que le debo algo a Colo Colo y que nunca se lo di por mi mal comportamiento”, dijo el volante dejando la apuerta abierta para regresar tras su periplo por el extranjero.