La jornada para el olvido de Guillermo Paiva pese a victoria de Colo Colo

Colo Colo se impuso por 2-1 a O'Higgins por la Fecha 17 del Campeonato Nacional en una emocionante jornada en el Estadio Monumental para hinchas y jugadores albos, aunque hay uno que se fue con una sensación agridulce para su casa: Guillermo Paiva.

El paraguayo no tuvo su mejor jornada en el Cacique y no ha logrado marcar diferencias en las últimas fechas, justamente cuando se acerca la recuperación de Javier Correa, jugador que llegó como refuerzo para pelear con él la posición de centrodelantero.

Guillermo Paiva: Penal perdido y auntogol en su mal día por Colo Colo

Paiva no hace un gol desdeel 23 de junio en el duelo de ida de los cuartos de final de la Zona Centro Sur de la Copa Chile, justamente contra el elenco celeste, pero en Rancagua.

Con la presión de cuatro partidos sin marcar llegaba el jugador a este compromiso, en el que no tuvo denmasiado protagonismo en el primer tiempo.

De todas maneras, en los 42 tuvo una chance inmejorable de marcar, cuando le pidió a Carlos Palacios patear un penal, el que fue a las manos de Nicolás Peranic.

El rostro del oriundo de Presidente Franco de Paraguay estaba desencajado y así se mantuvo en el segundo tiempo, aunque lo peor estaba por venir.

Minuto 73 y Paiva logró anotar. El problema es que lo hizo de forma involuntaria en propia puerta tras un centro de Bryan Rabello, lo que comprometió seriamente la victoria del Cacique, la que recién se pudo destrabar en los descuentos con un tanto de Lucas Cepeda (90+1').

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

¿Qué dijo Jorge Almirón sobre Guillermo Paiva?

Sobre Paiva fue consultado el técnico Jorge Almirón tras el compromiso y tuvo palabras de apoyo para su pupilo: "Uno cuando genera situaciones claras y mano a mano con el arquero son para hacerlas. Cuando no se da el rival se alerta un poco más... Hoy tuvimos muchas jugadas claras, después Guille (Paiva) tuvo el penal, el arquero de ellos lo atajó muy bien, eso es normal, es una posición en la que al jugador si no le salen o no mete goles, se siente afectado, es normal y pasa en todos lados..."

"Son momentos, lo importante es ser fuerte de cabeza, seguir trabajando como lo está haciendo Guille, lo importante es que se sigue generando situaciones y en el próximo partido cuando la tenga la va a meter y es así, los delanteros son así, de momentos, lo importante es que tenga situaciones y no se caigan. Seguramente lo hablaremos, pero tiene todo el apoyo de los compañeros, nosotros siempre trabajamos eso dentro del plantel y el vestuario, que hay buena armonía, que hay que apoyarse, que hoy se ganó y siempre hay una oportunidad la semana que viene, así que debe prepararse bien, siempre hay buenos y malos momentos en el futbol", señaló.

La próxima oportunidad para Paiva y sus compañeros será el próximo sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) ante Huachipato en Talcahuano.