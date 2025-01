Marcelo Barticciotto acusa a Blanco y Negro de marginarlo de las primeras actividades del Centenario de Colo Colo

Blanco y Negro, la concesionaria que administra los destinos futbolísticos de Colo Colo, anunció hace unas semanas las principales actividades para celebrar los 100 años del Club, hito que se conmemorará el próximo 19 de abril.

Ya iniciado el 2025 el Cacique dio inicio al año de la conmemoración del Centenario con una gira deportiva que reúne a jugadores históricos del Cacique que irán, de Arica a Magallanes, disputando partidos amistosos en cada región del país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Colo-Colo (@colocolooficial)

Barti no fue invitado a las primeras actividades del Centenario

Uno de los ídolos del Cacique, Marcelo Barticciotto, en conversación con Cristian Arcos en el programa Reino Fútbol, el podcast de Minuto 90, dio a conocer que la dirigencia de la Concesionaria que administra a Colo Colo no lo invitó para ser parte de las primeras actividades conmemorativas por los 100 años del club popular.

“No creo que haya existido algún problema y si es que lo hubo, espero que me lo digan en algún momento. No me invitaron y tampoco me enoja, tienen todo el derecho a hacerlo y hay muchos futbolistas para que puedan invitar”, dijo.

“Quizá se les fue. Alguna razón habrá. Daniel Morón es mi hermano, tengo una buena relación con Aníbal (Mosa), tengo buena relación con Harold (Mayne-Nicholls). Yo estuve en la comisión del estadio, cuando fuimos a ver recintos en Brasil. No creo que haya existido algún problema y si lo hubo espero que me lo digan en algún momento”, admitió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Minuto 90 (@minuto90cl)

El ahora comentarista deportivo fue más allá y criticó a Blanco y Negro por no darle la importancia que tiene el plantel de 1991 dentro de la historia de la institución.

“En el camarín de Colo Colo hay una gráfica que tiene a muchos futbolistas que pasaron por la historia y yo no estoy. Blanco y Negro no me puso y en esa gráfica debiesen estar los campeones de América o tener otra gráfica con ellos”, dijo.

“Los campeones de América debiesen tener un sitial único en el club como fue esa Copa Libertadores”, puntualizó.

Barticciotto se mostró de acuerdo en la designación de Carlos Caszely como el Embajador del Centenario de Colo Colo, porque el “Rey del Metro Cuadrado” es la figura viva más importante luego del primer capitán, David Arellano.

“Estoy totalmente de acuerdo. Después de David Arellano, viene Carlos. A veces (a ByN) se les va el tema de preparar un lugar para los campeones de América. ¡Y ojo! Yo me siento dentro de todo privilegiado en ese sentido, porque dentro de todo me han tratado relativamente bien, pero hay campeones de América que están olvidados y nadie de acerca de ellos, los tienen apartados. Quizás este sea el año de acercarlos, ¿no?”, cerró.