Mientras Colo Colo intenta fichar a Mauricio Isla, Independiente se aburrió y amenazó al chileno

Colo Colo finalmente reconoció acercamientos con Mauricio Isla, luego del fallido traspaso de Matías Catalán. Mientras tanto, en Independiente dan como baja al Huaso, pero con una seria amenaza para su futuro.

El lateral de La Roja sigue de vacaciones a la espera de definir su futuro. Desde Argentina anunciaron que le harán la vida imposible, ya que en Independiente le puso fecha límite para que tome su decisión, con amenaza incluida.

Las amenazas de Independiente de Avellaneda a Mauricio Isla

En Avellaneda ya hicieron la pérdida del futbolista, aunque exigen que se le pague la cláusula de salida de 500 mil dólares. En ese contexto, el DT de la institución, Julio Vaccari, señaló que aceptó "desde el primer momento que Isla no iba a ser parte del plantel. Cuando hay alguien que no quiere ser parte, no tiene que estar, y menos en una institución con tanto prestigio como ésta".

El medio Infierno Rojo, aseguró que en el conjunto trasandino le pusieron un plazo para poder pagar la cláusula que es de una semana. "Si no consigue una institución que abone la suma, deberá pagarla él o presentarse en Villa Domínico".

Siempre puestos en escenario de que no se efectúe el pago, donde precisamente de no hacerlo se complica el futuro de Mauricio Isla, porque lo mandaran al congelador. Esto, porque "si no abona los 500 mil dólares o consigue un club que lo haga para llevárselo, deberá pasar seis meses entrenando sin rodaje futbolístico".

Colo Colo se comienza a jugar las últimas cartas por fichar a Mauricio Isla

Medios argentinos informaron que sí es real el interés de Colo Colo, pero todavía no hay nadie dispuesto a hacerse cargo. En la dirigencia 'alba' siguen en conversaciones, primero con su representante, para luego cruzar la cordillera y ejecutar la cláusula.