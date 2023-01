Olympiakos no tiene como prioridad a Gabriel Suazo en su búsqueda de un lateral izquierdo

El futuro de Gabriel Suazo sigue en una nebulosa. Si bien hace algunos días se conocía del interés del Olympiakos por su fichaje en este mercado de pases europeo, en las últimas horas trascendió que el campeón del fútbol griego tiene otras prioridades para reforzarse en el puesto de lateral izquierdo.

Acorde a la información que salió desde Grecia con el periodista Konstantinos Lianos, el seleccionado nacional y campeón con Colo Colo la última temporada del fútbol chileno es opción para la escuadra de "Rojiblanca", pero no es de las principales opciones para entrar a negociar un traspaso.

De hecho, entre las principales opciones de Olympiakos para incorporar un defensor por la banda está el nombre del inglés Harry Toffolo, que actualmente milita en el Nottingham Forest de la Premier League, ante la poca solidez que tiene en el puesto pese a contar en el plantel con el experimentado Marcelo, Oleg Reabciuk y Doron Leidner.

Con este escenario, Gabriel Suazo está a la espera de poder arribar a algún club del exterior, un deseo que expresó en más de una ocasión los últimos meses y que generó incluso su salida del "Cacique" tras el 2022.

Nottingham Forest's Harry Toffolo still linked with a January move to Olympiacos.

Manager Michel needs a left-back with Oleg Reabciuk disappointing, Marcelo inconsistent and Doron Leidner overlooked.

Greek champs also eye Valencia's Toni Lato and free agent Gabriel Suazo #NFFC