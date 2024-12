Edmundo Valladares explicó por qué Blanco y Negro sigue siendo el principal enemigo de Colo Colo, a pesar de la gran temporada del club este 2024 coronada con dos títulos locales.

A modo de balance anual y en exclusiva para Al Aire Libre, el expresidente del Club Social y Deportivo expresó su postura sobre el aumento considerable de los abonos, cuadrándose con los hinchas, pero también abordó temas trascendentales como el controversial año en el ámbito dirigencial y la proyección del Centenario.

Cabe recordar que Valladares fue presidente del Club entre 2018-2022 y presidente del Directorio de Blanco y Negro entre 2021-2022.

Valladares le tiró un dardo a Blanco y Negro por los abonos

"Es un alza inaceptable, desproporcionada, porque se abusa de la fidelidad que tiene el colocolino y que en los últimos años ha quedado de manifiesto más que nunca, creo yo. En los últimos casi cuatro años, el estadio ha estado lleno en todo momento, el apoyo de la gente ha estado en todo momento. Lamentablemente este tipo de situaciones confirman que, pese a los casi 20 años de instalación de Blanco y Negro en Colo Colo, la desconexión con los socios y los hinchas de nuestro club sigue siendo enorme", expuso a raíz de un tuit en el que criticaba el precio de los abonos para este 2025.

En la misma línea, resaltó lo que se avecina en el Centenario y la poca consideración de la concesionaria con los fanáticos que apoyan al club y sus actividades, que a través de la obtención de títulos pudiese encandilar a los hinchas.

"En un año que es tan importante, tan simbólico para los colocolinos, para la institución en general, me parece que equivocan el camino y derechamente hay gente que no va a poder asistir al Monumental, que no va a poder ir en familia al Monumental, entonces me parece que es una mala señal en el contexto además de que el 2024 ha sido un año histórico en ingresos para Blanco y Negro. Entonces me parece que es una medida errada", añadió.

Tras un 2024 histórico en cuanto a ingresos, ByN vuelve a castigar al pueblo colocolino con precios que elitizan el acceso de soci@s e hinchas en el año del Centenario.

Valladares detalló por qué ByN es enemigo de Colo Colo

"Lamentablemente era esperable una nueva alza, sobre todo con el atractivo que seguramente se ha evaluado puede tener el centenario en los colocolinos y colocolinas. Ahora bien, yo más que esperar el comportamiento que pueda tener Blanco y Negro, creo que es muy importante que lo más pronto posible podamos posicionarnos nuevamente como club, como socios y socias, y poder tomar las riendas de varias actividades que creo que nosotros tenemos que desarrollar en lo patrimonial", dijo Valladares para complementar su molestia con la concesionaria.

A pesar de sus dardos a Blanco y Negro, Edmundo Valladares opta por mantener el foco en la recuperación del club a través de la participación de sus socios e hinchas en general.

"Me parece que ahí el rol que pueda rápidamente tomar nuestro Club Social y Deportivo Colo Colo va a ser trascendental, porque nuestra mirada institucional tiene que ver con, al menos la que yo comparto con muchos y muchas, es de abrir las puertas, de poder brindar espacio, en este caso que va a ser pensando en el Centenario de conmemoración, de festejo, donde la gente sea protagonista principal y donde esto no vaya asociado necesariamente a un cobro económico", señaló.

La mirada de explotación de los bienes de ByN en Colo Colo

Otro de los puntos importantes que detalló Valladares fue la prioridad de Blanco y Negro al margen de los resultados y que tiene relación directa con la "explotación de los bienes" del club.

"Blanco y Negro desde sus inicios tiene una mirada, una misión, visión, un foco distinto al que hemos tenido nosotros como institución desde la fundación. Es una mirada de explotación de los bienes, de poder sacar rédito económico en lo deseable para los accionistas. Tiene otra mirada absolutamente y creo que, en ese sentido, desde los inicios, la figura de Blanco y Negro ha sido muy complicada para nuestro club. De hecho, sin ir más lejos, por contrato de concesión, el club quedaba en la práctica congelado, con la única garantía de poder elegir un directorio nacional y de nombrar dos representantes en Blanco y Negro, pero sin posibilidad de generar gestión comercial, sin posibilidad de administrar siquiera deporte amateur", puntualizó.

Valladares hizo un balance del caótico año dirigencial

A través de su gestión en la presidencia del Club Social y Deportivo fue parte de años complejos para la institución y le brindaron experiencia para evaluar el deterioro ocasionado por las acciones que vinculan a sus directores, sin dejar de lado la mención a la gestión de Matías Camacho.

"La verdad que ha sido un año muy complejo, con una crisis inédita en la historia de nuestro club, diría yo, donde todos los directores y directoras en ejercicio le solicitan la renuncia al presidente. Hay un daño en general a la credibilidad, a la legitimidad del club y en ese sentido me parece que el que se haya logrado un acuerdo por el cual los directores se comprometen a generar una elección anticipada, es una buena salida y en este sentido quisiera además reafirmar lo importante que es cuidar la figura de los clubes sociales y deportivos, a diferencia de una sociedad anónima, donde si existen malas gestiones", soltó.

La salvedad de su forma de "cuadrarse con el hincha" a raíz de la dura crítica a los abonos y el posterior balance del año del club, valoró un punto crucial que es la ventana democrática de Colo Colo.

"La gente no tiene en general la oportunidad de poder opinar, de poder cambiar el rumbo de la gestión institucional de los clubes sociales y deportivos como el nuestro, los socios, las socias, sí tenemos la oportunidad de expresarnos en asamblea, de poder levantar los puntos que nos interesan y democráticamente buscar la salida de las crisis. Entonces quería resaltar que, pese a las dificultades, pese a crisis muy complejas como las que ha tocado vivir a nuestro club, la figura de los clubes sociales si permite el hecho de buscar salidas, de dar soluciones por la vía democráticas con la participación de socias y socios. Así que, espero que a partir de este acuerdo podamos lograr salir adelante y recuperar la legitimidad que debe tener nuestro club, sobre todo pensando ya en la recta final de la primera parte del contrato de concesión", mencionó.

La opción de volver a presidir el CSyD Colo Colo

Y para cerrar Edmundo Valladares abordó su futuro cercano en el CSyD Colo Colo, a raíz de las constantes preguntas de un posible regreso a la presidencia.

"El próximo año me veo disponible como siempre para ayudar al Club, más allá de algún rol o cargo. En este momento soy parte del colectivo Colo-Colo Primero, y desde ahí tenemos cercanías con varios sectores de socios del Club. Creo hay que ir paso a paso: ahora vendrá una Asamblea Extraordinaria por el tema elecciones, y luego ya veremos colectivamente de qué manera nos hacemos parte para colaborar en reposicionar al Club Social y Deportivo Colo-Colo", cerró.