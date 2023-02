Edmundo Valladares: El modelo de administración de Colo Colo no ha funcionado

Edmundo Valladares tuvo una gestión como presidente de Colo Colo entre los años 2021 a 2022, el cual llegó a ocupar como representante del Club Social y Deportivo. Actualmente, lejano a la directiva del club, analizó el presente de los albos a nivel institucional y tuvo bastantes críticas por la gestión que se ha realizado.

En diálogo con DirecTV, el otrora timonel del "Cacique" apuntó que: "Somos críticos del modelo de administración de Colo Colo, no ha funcionado. Los cambios de presidentes son constantes, no genera una estabilidad en los procesos".

"Creo que pueden haber múltiples factores que se dan en cada inicio de temporada. Hay bloques que no han podido congeniar en el gobierno corporativo de Colo Colo. La confrontación interna ha hecho mucho daño", remarcó.

Del mismo modo, Valladares comentó que: "Respecto de las elecciones de abril estoy pensando en nuevos proyectos. Soy socio de Colo Colo hace más de 30 años. Siempre voy a estar disponible para conversar y ayudar a Colo Colo".

Edmundo Valladares, ex presidente de Colo Colo: "Somos críticos del modelo de administración de Colo Colo, no ha funcionado. Los cambios de presidentes son constantes, no genera una estabilidad en los procesos".#DFSHAChile pic.twitter.com/4Goz50H3vQ