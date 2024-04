Pescador de Hombres: La vida de "Peineta" Garcés en Juan Fernández

El fin de semana del 26 de abril se inaugurará la Copa Chile con un partido histórico. Santiago Wanderers visitará el Archipiélago Juan Fernández y se enfrentará a una selección que dirigirá un viejo conocido de los caturros: Jorge "Peineta" Garcés. El entrenador lleva un poco más de 12 semanas en la Isla Robinson Crusoe y la mayoría de sus dirigidos trabajan en el mar.

Garcés en febrero se trasladó hasta Juan Fernández para comenzar su trabajo con los seleccionados insulares. "No ha sido fácil, porque los muchachos, que son la mayoría pescadores, trabajan todo el día. Salen a las 5 o 6 de la mañana, están todo el día en el mar y a las 19:30 horas se bajan de sus botes pesqueros para ir a sus casas a buscar su equipo y de ahí a la práctica", nos cuenta el entrenador en AlAireLibre.cl.

Un sacrificio que Garcés valora mucho, pues reconoce que los jugadores están muy comprometidos e ilusionados con el partido. Sobre la preparación física y futbolística el "Peineta" aseguró que "han mejorado enormemente. Nunca habían entrenado todos los días y desde el 23 de febrero que no hemos parado. Algunos días trabajamos en el gimnasio por lluvia, pero no se han detenido. Si bien no son profesionales del fútbol, lo aman, ven muchos partidos y poco a poco han ido entendiendo algunos conceptos".

La vida en Juan Fernández

Sin duda, para el ex entrenador de los caturros, esta es una experiencia inolvidable y hermosa con muchas cosas nuevas que ha tenido que vivir "aquí hay dificultades en muchos aspectos. Hay un barco que llega cada 15 días con alimentación, verduras, frutas, a veces no llegan en el mejor estado, pero el resto muy bien. Se come mucho pescado, es muy sana la alimentación".

"Hay minimarkets, que son bien mini y ellos también tienen que pedir las cosas al continente, pero a pesar de los horarios de entrenamientos y otras cosas, la gente es muy agradable. Me llevaré un recuerdo maravilloso de la calidad humana de esta gente, del sacrificio que les conlleva vivir acá. Aquí es todo tranquilo, los vehículos quedan abiertos, no hay delincuentes, aquí la gente es buena, se vive con enorme tranquilidad", continuó Garcés.

En relación a la cancha indicó que "los mismos chicos están cooperando para arreglar algunos detalles de la cancha. Hay un gimnasio bastante completo donde trabajamos, uno de mis jugadores es profe ahí. También me ha tocado trabajar con un grupo de chicas que han tomado mucho interés y se han tomado muy a pecho el entrenamiento".

La visita de Santiago Wanderers con equipo mixto

Jorge Garcés sabe bien que los porteños disputarán el partido con un equipo mixto, sin embargo aseguró que "el que vengan con siete profesionales, ya es la mitad del equipo. Y los juveniles, bueno, son chicos que llevan muchos años trabajando de manera profesional, así que no es parámetro como para nosotros pensar que pueda ser un partido más fácil. Wanderers lo puede tomar como un trámite, una aventura, porque es lógica la diferencia que existe entre ellos como jugadores de fútbol y los nuestros acá".