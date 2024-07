Vicepresidente del Club Presidente Ibáñez: "Perder de esta manera es una burla a todo el trabajo que hicimos"

En horas del domingo se conoció la información de que el partido aplazado entre el Club Presidente Ibáñez y Huachipato finalmente no se jugaría y los puntos serían para el equipo de Talcahuano. La noticia fue dada a conocer por el presidente de la ANFA en Magallanes, Osvaldo Oyarzo en el medio Mundo Deportivo Soberanía.

El partido ya había sido suspendido el 15 de junio producto de la nevazón que azotó a Punta Arenas. En los días posteriores, el club comenzó los trabajos para quitar la nieve de la cancha y finalmente jugar el partido que estaba programado para este domingo a las 12:00 horas y nuevamente fue suspendido, esta vez, otorgándole el triunfo a Huachipato. De todas formas, el sitio oficial de la Copa Chile aún mantiene el partido en reprogramación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CLUB_PDTE_IBAÑEZ (@club_pdte_ibanez)

El enojo de los dirigentes del Club Presidente Ibáñez

En conversación con Al Aire Libre, el vicepresidente del club de Punta Arenas, Nikita Jaguello realizó sus descargos ante la injusta decisión que le informaron: "Nosotros estábamos conscientes de que es complicado jugar en esta fecha, pero el tiempo y el mal tiempo es predecible. Todo el trabajo que hicimos de mejorar la cancha se pasó por alto y no se respetó. Trabajamos junto a los hinchas, usamos maquinaria de empresa privada, la autoridad a nivel regional también aportó y no lo consideraron".

"El hecho de determinar que por problemas climáticos no se realizó el partido y que le entreguen los puntos a Huachipato es algo aberrante. Si en las bases dijera que por problemas climáticos clasifica el que no se presentó, los puntos tendrían que ser para nosotros porque Huachipato nunca llegó a Punta Arenas, tampoco tuvo la intención de venir porque ese chárter, el primer viaje que tuvieron a Puerto Montt es todo mentira", continuó el dirigente del Club Presidente Ibáñez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CLUB_PDTE_IBAÑEZ (@club_pdte_ibanez)

El club sureño emplaza a la Federación de Fútbol de Chile

La profunda molestia por parte de Nikita Jaguello se entiende, sobre todo por el dinero que tuvo que desembolsar el club para los arreglos de la cancha. El dirigente apunta directamente a la Federación por esta determinación: "La Federación le entrega recursos a la ANFP. Esos recursos son gracias a que se están invitando a participar a equipos amateur, algo que se viene arrastrando por años. Es la única justificación que uno tiene. Si me van a invita a un matrimonio y me dicen que tengo que ir con un traje, qué zapatos llevar y un montón de cosas, mejor no me inviten", señaló el vicepresidente.

Sobre la organización del partido, Jaguello confirmó lo que le pidió Estadio Seguro: "Se contrataron guardias, se hizo un certificado de que la estructura del estadio estaba buena, que la cancha estaba bien. Infinidades de cosas para jugar un partido, encuentro que no se realiza y le entregan los puntos a Huachipato. Entonces se están burlando".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CLUB_PDTE_IBAÑEZ (@club_pdte_ibanez)

La acusación a Victoriano Cerda y el trabajo de defensa de la ANFA

El vicepresidente del Club Presidente Ibáñez entregó más antecedentes sobre cómo se intentó modificar el lugar para disputar el partido: "El señor Victoriano quiso manejar el tema para que nosotros fuéramos a Talcahuano o a Puerto Montt. ¿Para qué? Yo le dije a los socios que cómo íbamos a jugar allá si la esencia de este partido era para que la comunidad de Punta Arenas participara y viera a un equipo profesional como Huachipato".

"Nosotros estábamos conscientes que podíamos perder. Trabajamos dos meses con el equipo porque Ibáñez dejó de jugar el 27 de abril que fue cuando terminó el fútbol acá en Punta Arenas. Nosotros seguimos trabajando con el plantel de 25 jugadores, el cuerpo técnico, la parte física, sicológica, todo ese trabajo fue con dinero de los socios. Entonces nadie nos da explicaciones reales ni legales ni reglamentarias. Nos están pasando a llevar", expresó Nikita Jaguello.

Finalmente el directivo de Club Presidente Ibáñez aseguró que la ANFA los defenderá: "Ellos nos han apoyado en todo sentido. Se va a presentar un recurso de protección y se va a parar la Copa Chile. Porque si hubiéramos perdido en cancha, es algo que analizamos desde el principio. ¿Cómo íbamos a tratar de ganarle a Huachipato? Era casi imposible, pero perder de esta manera es una burla. Y si vamos a entrar con este tipo de manejo antirreglamentario, casi en forma delictual en el deporte, mejor vámonos para la casa y cerremos las puertas de los estadios y las canchas".