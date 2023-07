Luciano Cabral recordó su paso por la cárcel: Viví todas las situaciones que uno pudo imaginar

El hoy atacante de Coquimbo Unido Luciano Cabral comentó su presente en el cuadro pirata y contó también detalles de lo que vivió en una cárcel argentina, donde estuvo preso por su implicancia en un asesinato ocurrido en Mendoza.

"Siempre traté de ocupar mi tiempo en diferentes cosas para no aburrirme. Traté de no entrenar a diario. Tenía mi rutina también para trabajar, leer y compartir con la gente que me rodeaba. Mantuve eso porque sabía que se me iba a abrir la oportunidad. Me aferré mucho más a Dios que al fútbol porque ahí adentro no podía practicarlo, aunque el deseo de volver a jugar y competir profesionalmente siempre lo tuve. Me incentivé todos los días para salir de ahí de la mejor manera", dijo en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Viví todas las situaciones que uno pudo imaginar. Algunas graves y otras no tanto. Siempre estás al límite de lo complejo, pero no se ha dedicado toda la vida a hacer daño. Fue una situación de la vida y el comportamiento personal ayuda", añadió.

Respecto a la situación carcelaria, Cabral contó que "eso iba variando pero nunca llegaba a la cantidad de habitantes que correspondían. Siempre era el doble o más. Si era para tres, había seis y si era para cuarto, vivíamos ocho o diez en un espacio chiquitito. Estuve cuatro años así. Y el último año en una granja, un espacio más grande de tierra, donde trabajaba obligado medio día porque era una exigencia y en la tarde lo tenía libre y ese tiempo lo aproveché para entrenar".

"Me ha marcado a mí y a mi familia, dejarlo atrás así sería mentirnos a nosotros mismos, pero no es algo que está todo el tiempo boicoteándome en la cabeza. Lo tengo para refrescar la memoria de dónde vengo, qué es lo que quiero y las cosas que debo hacer para seguir creciendo".

Sobre su presente en Coquimbo Unido, Cabral contó que "llevaba seis años sin competir y en casi seis meses me pude involucrar en el equipo titular, lo que no me deja conforme, puedo dar más. Es mucho lo que he logrado. Esperaba tener minutos y he jugado partidos completos".