Edson Puch y su retorno a Iquique: Tenía una deuda pendiente y puedo aportar al club

Uno de los movimientos que más resonó en los últimos días en el fútbol chileno fue el regreso de Edson Puch a Deportes Iquique. Respecto a las razones que lo hicieron volver al elenco nortino, el experimentado jugador aseguró que tenía "una deuda pendiente" con la institución.

En diálogo con el sitio oficial del club, el ex Universidad Católica apuntó que: "Mi motivación es que tenía una deuda pendiente, todavía puedo entregar al club, no quería venir ya muy tarde, con tantos años encima donde no pueda rendir ni exigirme para rendir a un gran nivel".

"Pretendo aportar lo que más pueda al equipo, con experiencia y trabajo. Ese es mi objetivo hoy en día y para eso vengo. Quiero ascender, subir a Primera División, vengo a entregarme al cien por ciento para poder cumplir lo que queremos", añadió sobre sus objetivos con los "Dragones Celestes".

Así mismo, Puch advirtió que se encuentra en un buen momento personal. "Estoy vigente, fui nominado a la selección hace un par de meses, todavía estoy en condiciones, podría haber seguido también en Católica, pero cambié mis objetivos, tenía una misión y hoy estoy acá para tratar de cumplirla", explicó.

"Hay que tratar de ayudar, mientras más gente con más experiencia haya y otros trabajos uno puede aconsejar para que me vean a mí y los demás como imagen, de tratar de mostrarles el buen camino, el trabajo que hay que hacer y ayudarlos. Una manera de mostrarles es en el día a día, trabajar bien y mostrarles cómo se hacen las cosas", sentenció el iquiqueño.