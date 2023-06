José Mourinho renunció a su cargo en comité de la UEFA tras la sanción de cuatro partidos

El portugués José Mourinho, entrenador de AS Roma, renunció a su cargo en un comité de la UEFA después de que el organismo que rige el fútbol europeo le impusiera una sanción de cuatro partidos por su comportamiento en la final de la Liga de Europa.

En una carta dirigida al croata Zvonimir Boban, uno de los máximos responsables del fútbol en la UEFA, y difundida por los medios lusos, Mourinho anunció su salida de la UEFA Football Board y criticó un cambio de "principios" en la entidad.

"Lamento informar de que, con efecto inmediato, renuncio a mi participación en este grupo. Los principios en los que creía plenamente cuando me uní al grupo ya no existen y me siento obligado a tomar esta decisión", declaró el técnico.

Además, "le pido amablemente que comunique también mi decisión al presidente, el señor Aleksander Ceferin", añadió.

El UEFA Football Board es un grupo creado el pasado mes de abril que reúne a entrenadores y exjugadores para debatir ideas para mejorar el fútbol y, además de Mourinho, incluye a figuras como Rafael Benítez, Ronald Koeman, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, leyendas como Patrick Vieira y los madridistas Luis Figo y Zinedine Zidane.

La decisión del técnico portugués se produce tras la sanción de cuatro partidos que le impuso el miércoles la Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA por lenguaje insultante/abusivo contra el árbitro inglés Anthony Taylor en la final de la Liga Europa disputada en Budapest (Hungría) el 31 de mayo.