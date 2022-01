Agente de Dembelé: "La amenaza de no jugar no funciona con nosotros"

El agente de Ousmane Dembelé, Moussa Sissoko, aseguró este martes que las amenazas al futbolista de no jugar más si no renueva su contrato con FC Barcelona "no funcionan" y acusó a los dirigentes del club español de "perder" al jugador "ellos mismos".

"Es una presión que no funciona con nosotros, puede funcionar con agentes amigos de Barcelona, pero no con nosotros", dijo Sissoko a la radio RMC Sport, a la que también señaló que si apartan al jugador del equipo "sería ilegal" y que defenderían sus derechos.

"Si Barcelona quería negociar, lo que tenía que hacer es sentarse con nosotros. Ahora no hay negociaciones en absoluto", agregó el agente.