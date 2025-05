Dolor infinito: Lamine Yamal y el sufrimiento por la eliminación de Barcelona en la Champions

Para muchos, Lamine Yamal está llamado a convertirse en el mejor jugador del mundo en corto tiempo, y es que con tan solo 17 años deslumbra por su habilidad, técnica en velocidad, capacidad para habilitar y llegar, pero eso no siempre es suficiente.

El crack del Barcelona no pudo acceder a la final de la Champions League al caer por 4-3 en Milán frente al Inter, en la que ya muchos consideran la mejor llave de semifinales de la historia, porque a este duelo se añade el pleito de ida donde igualaron a tres, y que dejó con las ganas a este novel talento de alcanzar un trofeo continental a nivel de clubes.

El futbolista de los catalanes luchó incansablemente para acceder a la disputa del título de la Liga de Campeones, pero un poste y varias atajadas sobresalientes del golero Yann Sommer truncaron sus deseos, y por ello al finalizar el partido terminó tendido en el césped lamentando la eliminación.

Si bien es habitual que la historia ponga el foco en los campeones, la campaña efectuada por el Barcelona, y en especial por Lamine Yamal, que disputó 13 partidos y anotó cinco goles, y con el campeonato ad portas en la liga española, tendrá de seguro más de alguna oportunidad para cobrarse revancha y conquistar la “Orejona”.

