Un hermano y una amiga de Jenni Hermoso ratificaron presiones para justificar beso de Rubiales

Un hermano y una amiga de la jugadora Jenni Hermoso apoyaron este lunes su versión ante el juez sobre la falta de consentimiento del beso en la boca que le dio el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales en la final del Mundial, y ratificaron las presiones que se produjeron para que lo justificase.

El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, que investiga al expresidente de la RFEF por los delitos de agresión sexual y coacciones, comenzó la ronda de interrogatorios a peritos y testigos con las declaraciones de un hermano y una amiga de Jenni Hermoso, y el de dos peritos que elaboraron un informe a petición de la defensa de Rubiales.

Estos últimos, dos de ellos intérpretes en lenguaje de signos, también ratificaron ante el juez el informe que elaboraron a petición del expresidente de la RFEF sobre el momento en el que Hermoso y Rubiales intercambiaron unas palabras antes del beso.

Según indicó Rubiales ante la Asamblea General de la RFEF, y ahora trataría de confirmar a través de los peritos que este lunes han declarado, cuando felicitaba a las jugadoras, Hermoso le levantó del suelo entre abrazos.

"Me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penal, me contestó eres un crack y yo le dije ¿un piquito? Ella dijo, vale. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo", sostuvo entonces el expresidente de la RFEF.