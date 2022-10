Gary Medel tuvo un fuerte encontrón con un compañero en entrenamiento de Bologna

Luego de verse involucrado la semana pasada en un encontrón con hinchas de Bologna, este jueves salió a la luz un nuevo conato protagonizado por el seleccionado chileno Gary Medel.

De acuerdo al diario Corriere dello Sport, que presenció la práctica en directo, el zaguero nacional llegó a las patadas con el volante croata Nikola Moro, luego de que el balcánico le entrara con fuerza al chileno en un partido de práctica ordenado por el técnico Thiago Motta.

Moro, de 24 años, estuvo constantemente marcando a Medel, quien no se tomó de buena manera la actitud del europeo: "Gary paró y pateó a su compañero oponente croata durante la sesión de ayer por la mañana. Nada violento, más bien una reacción irritada", comentó el periódico.

Luego de lo ocurrido, el croata se disculpó con el zaguero chileno, no obstante, este debió ser apartado del lugar ya no aceptó la aclaración: "Moro, comprendiendo de inmediato la situación, se acercó a Medel en señal de paz, pero el 'Pitbull' acalorado no aceptó la aclaración y con algún otro compañero a su lado, se alejó", explicó la publicación.

Una vez finalizada la práctica, el DT de Bologna conversó con Gary Medel para solucionar todo y el matutino contó que "el chileno y Motta hablaron un poco, se abrazaron y volvieron al vestuario".

El próximo partido del zaguero chileno con su escuadra será este domingo 16 de octubre frente a Napoli, puntero exclusivo de la Serie A.