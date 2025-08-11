Limache dio un TREMENDO GOLPE al golear a Audax y alejarse del descenso

Deportes Limache consiguió un abultado triunfo por 4 a 0 sobre Audax Italiano en ee Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota. En un duelo que tenía el interés de los equipos de arriba y abajo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Eduardo Vargas fue titular y anotó un tanto, pero fue anulado por el Var, tras codazo de un itálico que eliminó el gol de Turboman y además mandó a un floridano a las duchas.

Guillermo Pacheco a los 16' abrió la cuenta para los limachinos, luego vino Felipe Fritz con un zurdazo arriba puso el 2 a 0 en los 62'. Luis Guerra con un zapatazo de lejosa los 79' aumentó la cuenta en 3-0 y Joaquín Plaza en el 86' también de distancia estructuró el 4 a 0 final.

