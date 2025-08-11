Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Limache dio un TREMENDO GOLPE al golear a Audax y alejarse del descenso

El cuadro cervecero aprovechó los bajones de Audax que se quedó con una goleada y además un suspendido por expulsión.

Foto: Photosport
Sebastián Díaz Iturrieta
Deportes Limache consiguió un abultado triunfo por 4 a 0 sobre Audax Italiano en ee Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota. En un duelo que tenía el interés de los equipos de arriba y abajo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Eduardo Vargas fue titular y anotó un tanto, pero fue anulado por el Var, tras codazo de un itálico que eliminó el gol de Turboman y además mandó a un floridano a las duchas.

Guillermo Pacheco a los 16' abrió la cuenta para los limachinos, luego vino Felipe Fritz con un zurdazo arriba puso el 2 a 0 en los 62'. Luis Guerra con un zapatazo de lejosa los 79' aumentó la cuenta en 3-0 y Joaquín Plaza en el 86' también de distancia estructuró el 4 a 0 final.

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
