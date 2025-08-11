Crisis en Colo Colo: Mosa reactiva plan para sacar a Jorge Almirón del Monumental

Jorge Almirón se ha mantenido estoico en Colo Colo pese a la tremenda crisis que atraviesa el equipo, con apenas una victoria en los últimos siete partidos oficiales.

No obstante, en las últimas horas se conoció una información que puede significar la salida del entrenador del estadio Monumental.

¿Se acerca la salida de Jorge Almirón de Colo Colo?

Según dio a conocer el periodista Coke Hevia, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, retomó negociaciones con Jorge Almirón para buscar su salida de Colo Colo.

Ambas partes tienen disposición, ya que "nadie sale beneficiado con esta crisis", aunque con el antecedente de la última vez que negociaron, no hay nada seguro.

¿Qué pasó la última vez que Mosa buscó la salida de Jorge Almirón de Colo Colo?

La última vez que Colo Colo estuvo en esta situación se generó una tremenda crisis: Mosa citó a una reunión de directorio tras la goleada por 4-0 sufrida ante Racing y tras juntarse con los demás dirigentes anunció públicamente que iban a negociar la salida de Almirón.

Esto generó una tremenda molestia en el DT, ya que se anunció ante los medios algo que no estaba concretado. Es por esto, que el estratega decidió no continuar con la negociación que estaba avanzada y ponerse firme en su indemnización de 3 millones de dólares, la que Blanco y Negro no tenía como pagar.

¿Cuáles son las opciones para Colo Colo si se va Jorge Almirón?

Gustavo Quinteros : Cada vez que ha estado en duda la continuidad de Jorge Almirón en Colo Colo, suena el nombre de Quinteros. El DT dejó una huella en Macul, ya que salvó al equipo del descenso en 2020 cuando su suerte estaba casi echada y después ganó 4 títulos

Claudio Borghi : El Bichi también es un candidato natural cuando se va un entrenador del estadio Monumental y más ahora que anunció que quiere volver a dirigir, aunque reconoció que debe tener un desafío antes que Colo Colo. El argentino ganó 4 torneos nacionales y llegó a la final de la Copa Sudamericana.

Héctor Tapia: Tito es el jefe de divisiones inferiores. De todas maneras, su nombre ya estuvo sobre la mesa cuando Almirón casi se va, por lo que ahora nuevamente está su opción, al menos para un interinato.

