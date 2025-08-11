Expresidente del Tribunal de Disciplina revela la sanción que espera a Vidal

Arturo Vidal está nuevamente en el "ojo del huracán": el King acusó de "robo" al árbitro Felipe González tras el empate 1-1 de Colo Colo contra Everton, luego del penal cobrado al último minuto por falta de Sebastián Vegas a Sebastián Sosa Sánchez, mismo jugador que decretó la igualdad definitiva.

Así las cosas, un expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP adelantó en Al Aire Libre cuántos partidos de castigo le pueden dar a Arturo Vidal por esta situación.

Expresidente del Tribunal de Disciplina se la jugó con el castigo de Arturo Vidal

Se trata de Ángel Botto, quien nos señaló: "Un partido (por esta falta puntual), porque eso se va a estimar como un reclamo indebido. Pero ya Vidal tiene agravante por la circunstancia de haber sido expulsado, tiene una contra Audax. Va a tener a lo mínimo dos partidos (en total)".

Si se concreta este castigo y se dictamina en la sesión de este martes del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Arturo Vidal se perderá el clásico ante U. Católica y el duelo ante Palestino.

Si se corre el veredicto para la próxima semana, el King puede perderse otra vez el Superclásico contra U de Chile, agendado para el 31 de agosto.

¿Qué indica el reglamento sobre la falta de Arturo Vidal?

Las expresiones ofensivas o injuriosas frente a árbitros le pueden significar dos o más fechas, por lo que de ahí parte la sanción de Arturo Vidal.

Si es efectivo lo que dice Ángel Botto, que se castigará también a Vidal por reincidencia, las opciones de sanción parten en tres jornadas, por lo que el Superclásico ante U de Chile se lo perdería sí o sí.

¿Qué le dijo Arturo Vidal al árbitro Felipe González tras el Everton vs Colo Colo?

El árbitro Felipe González indicó en su informe las palabras que le dedicó Arturo Vidal en el túnel del estadio Sausalito de Viña del Mar.

"En el momento que nos dirigíamos a camarines, se acerca el Sr. Arturo Vidal, jugador de Colo Colo, que no formaba parte de los jugadores inscritos en la planilla del partido, quien me interpela a voz alzada recriminándome por el penal sancionado, utilizando términos que se detallan a continuación: 'cómo va a ser penal? Para eso está el Var o no?, son care palo, liberen el VAR, nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. Siempre es la misma hueá, usen el VAR, para eso tienen la hueá'".

¿Dónde conocer el castigo de Arturo Vidal en Colo Colo?

