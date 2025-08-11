Gustavo Álvarez prepara un golpe de timón en U de Chile para enfrentar a Independiente

Universidad de Chile continúa preparándose para uno de los desafíos más importantes de la temporada: recibir a Independiente de Avellaneda este miércoles 13 de agosto por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras la goleada por 4-1 ante Unión Española que devolvió la sonrisa al Estadio Nacional, Gustavo Álvarez tiene prácticamente lista la formación que buscará dar el primer golpe en esta llave internacional. Sin embargo, la gran sorpresa viene de la mano de una decisión táctica que pocos esperaban: el capitán Marcelo Díaz quedará fuera del once titular para dar paso al regreso de Nicolás Ramírez al equipo estelar.

La decisión del estratega argentino responde a un cambio de sistema que busca repetir la fórmula exitosa que llevó a los universitarios a brillar en competencias internacionales durante esta temporada. Con el retorno de Ramírez, los azules volverán a implementar una línea de tres defensores centrales, la misma que les dio excelentes resultados en la fase de grupos de la Copa Libertadores y en los playoffs ante Guaraní.

🔄 ¿Por qué Gustavo Álvarez deja fuera a Marcelo Díaz?

Gustavo Álvarez ha decidido prescindir de su capitán y cerebro del mediocampo para implementar un sistema táctico diferente ante Independiente. Marcelo Díaz cederá su lugar a Nicolás Ramírez en una movida que busca reforzar la solidez defensiva del equipo.

Esta decisión representa un cambio de sistema más que una decisión deportiva puntual. La Universidad de Chile volverá a la línea de tres defensores centrales que tan buenos resultados le dio en Copa Libertadores, donde clasificó a octavos tras superar la fase grupal.

🧐 ¿Cuál fue el último partido de Nicolás Ramírez?

El último partido de Nicolás Ramírez fue el 12 de julio frente a Colo Colo. En aquel compromiso, el defensor sufrió una lesión al minuto de juego, la cual lo obligó a abandonar la cancha y que lo tuvo varias semanas de baja.

📋 ¿Cuál será la formación de U de Chile vs Independiente?

Gustavo Álvarez ha definido una formación con 3-5-2 que incluye el regreso de Nicolás Ramírez al once titular. La alineación confirmada será: Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi en la delantera.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Independiente?

Universidad de Chile recibe a Independiente por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 este miércoles 13 de agosto a las 20:30 horas.

📅 Fecha: Miércoles 13 de agosto

🕕 Hora: 20:30

🏟️ Estadio: Nacional

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Universidad de Chile.