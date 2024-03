Fluminense busca dar un golpe al mercado y va tras los pasos de Thiago Silva

Fluminense sigue preparando su equipo de cara al comienzo de la Copa Conmebol Libertadores 2024, dónde será rival de Colo-Colo en el Grupo A del certamen continental.

El conjunto carioca es el actual campeón del certamen, por lo que puso el ojo en Thiago Silva, actual central del Chelsea, para reforzar su defensa e intentar conseguir el bicampeonato.

En un comienzo solo fueron rumores, pero ahora el presidente de Fluminense confirmó los acercamientos y ya abrieron un cupo para el seleccionado brasileño tras la salida de Nino al Zenit de Rusia.

"Soy muy amigo de Thiago, hablo con él de varios temas. Queremos que vuelva a casa. En Brasil su deseo es jugar en Fluminense", aseguró Mario Bittencourt, presidente del "Flu", según indicó Globo.

Cabe recordar que la esposa de Thiago comentó la publicación de la esposa de Marcelo, Belle Silva, cuando el lateral llegó al Flu. "Nos vemos el año que viene", le escribió en ese momento.

Pese a aquello, su eventual llegada sería con la fase de grupos ya finalizada, por lo que seguramente ingresaría en los octavos de final de la Copa Libertadores en el caso de que los cariocas logren avanzar de fase.

Fluminense aguarda liberação do Chelsea para avançar por Thiago Silva



Zagueiro ficará livre no mercado a partir de julho, caso não renove com os ingleses



📷 Getty Images https://t.co/sar2MAxZxn